OMVS : La Guinée fait son retour

La décision a été prise par la 2ème conférence extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation tenue hier en virtuel. Il a été ainsi accordé à la Guinée de participer dans le capital des différentes sociétés de l’OMVS et d’occuper le poste de Haut-commissaire adjoint

Suite à la décision de la République de Guinée de suspendre toutes ses activités au sein de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) au lendemain de la tenue de la 19ème conférence des chefs d’État et de gouvernement le 17 juillet dernier, l’instance dirigeante a tenu hier une session extraordinaire en virtuel pour ordonner le retour actif de ce pays frère au sein de l’Organisation.

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OMVS, le président de la République du Sénégal, Macky Sall et le Premier ministre de la République de Guinée, Bernard Goumou ont échangé plus d’une heure. La ministre de l’énergie et de l’Eau, Mme Bintou Camara, présidente en exercice du conseil des ministres de l’OMVS et le Haut-Commissaire de l’Organisation, Mohamed Abdel Vetah, ont également assisté à la rencontre virtuelle.

Au terme de la session, le ministre de l’énergie et de l’Eau a informé que cette conférence extraordinaire avait été portée sur le retour de la Guinée au sein de l’OMVS. Toute chose qui a été réalisée. «C’est une bonne chose», a apprécié la présidente du conseil des ministres de l’OMVS. Selon Mme Bintou Camara, la rencontre a décidé que la République de Guinée participera désormais dans le capital des différentes sociétés de l’OMVS. Il est également prévu de la recherche de financement pour la réalisation des barrages hydroélectriques en Guinée et au Mali. En perspectives, le poste de Haut-commissaire adjoint de l’Organisation sera attribué à la Guinée avant d’occuper celui du Haut-commissaire. Ces doléances sont satisfaites.

Il faut rappeler que lors de la tenue de la 19ème conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OMVS, la République de Guinée avait décidé de maintenir toutes ses activités au sein de l’organisation au motif que ses préoccupations et ses intérêts stratégique n’avait pas été pris en compte. Il s’agissait, entre autres, du retard considérable dans le financement du barrage hydroélectrique de Koukoutamba dans la préfecture de Tougué (Région de Labé) ; de sa sous-représentativité au sein des instances de décision de l’OMVS.

La conférence extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement d’hier a ainsi donné satisfaction aux doléances de la Guinée. Dans le communiqué final, lu par le Haut-Commissaire de l’OMVS, on retient que le sommet a donné orientations et instructions engageant le conseil des ministres en rapport avec le Haut-Commissaire à diligenter dans les meilleurs délais une étude pour voir les modalités de participation de la Guinée aux sociétés de l’OMVS. Cela se fera dans l’esprit d’intégration, de solidarité et d’équité qui sont les principes de l’Organisation.

Le président en exercice de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OMVS s’est réjoui de la présence remarquable de chacun à la rencontre virtuelle qui, selon lui, marque la force et l’engagement commun pour servir la réussite de l’Organisation qui fait la fierté de nos peuples. L’OMVS est citée de modèle d’organisation en matière de gestion concertée et consensuelle des ressources d’eaux communes, a indiqué Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a également salué les efforts entrepris par le conseil des ministres et le Haut-commissariat pour assurer la bonne organisation de l’Organisation.

Le président mauritanien a rapporté que la conférence des chefs d’État et de gouvernement a toujours su faire preuve d’innovation dans la construction de solutions efficaces. «Le retour aujourd’hui de la République sœur de Guinée à la participation active et au plein exercice de son rôle central de fonctionnement et la réussite de notre organisation est une illustration réconfortante que nous saluons unanimement», s’est-il réjoui.

En outre, la nécessité de redoubler d’efforts dans la mobilisation de financement nécessaire à la réalisation des projets structurants de l’Organisation demeure une préoccupation pour le président en exercice de la conférence des chefs d’État de gouvernement de l’OMVS. Il s’agit des projets comme le volet navigation, la réalisation des aménagements hydroagricoles, le développement de réseaux de transport d’énergie, l’accès à l’eau potable, le développement des activités de renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience au changement climatique.

Conformément à cet engagement, selon le président mauritanien, des perspectives prometteuses pointent à l’horizon après sa rencontre avec des dirigeants de la République populaire de Chine. «Je ne ménagerai aucun effort dans la promotion de notre Organisation pour la mobilisation de financements autour de ces projets», promet Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Oumar DIAKITE

