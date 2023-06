Le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga a voté, hier, au Centre de l’École coopérative de Magnambougou (Ecoma) dans le cadre du référendum constitutionnel.

Le ministre Maïga a accompli son devoir civique au bureau n°13 de ce centre, un peu après 8 heures. Après avoir voté, le colonel Abdoulaye Maïga a exprimé toute sa satisfaction quant à l’organisation technique de ce scrutin. Ce référendum, a-t-il relevé, est un scrutin test à la fois pour l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige) et son département, qui vient en appui à l’Autorité.

Le ministre en charge de l’Administration territoriale a saisi l’occasion pour féliciter l’Aige, ses collaborateurs et les autorités qui n’ont ménagé aucun effort afin que ce référendum puisse se tenir sur l’ensemble du territoire national. Pour lui, ce scrutin est un moment de cohésion et une belle occasion «pour nous de nous retrouver, d’avoir et de partager la même vision qu’on a du Mali Kura dans la paix et la sérénité». «Un référendum ou tout autre scrutin est un jour de fête.

Le fait que tous les Maliens, sans distinction aucune, en âge de voter, se retrouvent dans plusieurs centres et bureaux de vote pour accomplir un devoir citoyen est un moment de fête. Il faut tout faire pour préserver cet aspect festif et de cohésion du référendum», a exprimé le ministre d’État. Cela est d’autant plus important que notre pays a connu, ces dernières années, une crise multidimensionnelle existentielle très grave.

Le Centre Ecoma est composé de 19 bureaux de vote qui compte, chacun, 486 électeurs. Les agents électoraux étaient tous en place avant le démarrage du vote. Les cartes d’électeurs, non encore retirés, y étaient également disponibles. Aussi, les délégués de la Cour constitutionnelle et les agents des forces de sécurité étaient visibles dans ce centre.

Par ailleurs, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel-major Ismael Wagué, accompagné de son collègue en charge de la Communication, Harouma Mamadou Toureh, a voté hier au centre Awa Keita à Bolibala en Commune III. Les deux membres du gouvernement se sont réjouis de la bonne organisation du scrutin et ont appelé nos compatriotes à s’acquitter de leur devoir civique dans le calme et la sérénité.

Bembablin DOUMBIA

