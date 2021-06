Politique : Les 12 communes de Yanfolila soutiennent la candidature à la présentielle de 2022 de Malick Coulibaly

Cette annonce a été faite ce samedi 19 juin 2021 à Yanfolila dans le cadre d’une tournée à l’intérieur du Mali pour une prise de contact initiée par les amis personnels de l’ancien Ministre de la Justice Malick Coulibaly. Cette tournée consiste à rencontrer les maliens de tout bord pour les expliquer la pensée et la vision de Malick Coulibaly pour le Mali.

L’étape de Yanfolila a été exceptionnel car c’est la population elle-même qui a demandé à rencontrer les amis de Malick Coulibaly pour les transmettre leur soutien total au cas où il sera candidat à l’élection présidentielle de 2022.

Malgré la saison pluvieuse et les travaux champêtres, les femmes , hommes et jeunes venus des 12 communes du cercle de Yanfolila ont tenu à réserver un accueil chaleureux aux amis de Malick Coulibaly et aussi à être des témoins oculaires de cette rencontre.

Après les civilités , le chef de la délégation des amis de Malick Coulibaly , M Sekou Konaré a expliqué durant trois heures à bâton rompu les mérites, les vertus et la vision de son ami d’enfance, promotionnaire , collègue , ancien Ministre de la Justice , Garde des sceaux et non moins l’ancien Président du CNDH, il s’agit bien de Me Malick Coulibaly.

Laye Sidibé, 4eme adjoint au maire de la commune de Wassoulou Ballé porte-voix des populations des 12 communes de Yanfolila rassurera les amis de Malick Coulibaly que toutes ces femmes, hommes et jeunes présents à cette rencontre sont des véritables vétérans de la politique Wassoulou durant une vingtaine d’années et qu’ils ont décidé de soutenir l’espoir du peuple. « Ils ont tous décidé de rompre avec les politiciens car durant tant d’années, ils ont pu s’en rendre compte de la triste réalité de la gestion du Mali par les politiciens. Aujourd’hui nous avons cherché à vous rencontrer pour que vous nous disiez qui est Malick Coulibaly car nous ne savons que peu sur lui à travers les medias, les réseaux sociaux… A vous entendre aujourd’hui, nous connaissions l’homme et sa vision pour le Mali. A Yanfolila, nous cherchons des hommes vertueux, des patriotes pour sortir le Mali de l’impasse que nous vivons il y’a une décennie. Nous voulons un véritable changement. Et la personne la mieux indiquée c’est Malick Coulibaly, notre choix est porté sur lui car il est l’espoir du peuple. Allez lui dire que les braves populations des 12 communes de Yanfolila soutiennent sa candidature à l’élection présentielle de 2022. Et que nous prions et nous allons parcourir tous les villages de Wassoulou pour expliquer et battre campagne pour lui afin qu’il puisse briguer la magistrature suprême… » Rassure le Maire Laye Sidibé aux amis de Malick Coulibaly.

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

Commentaires via Facebook :