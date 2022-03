Contribuer à restaurer et refonder l’Etat du Mali, participer à toutes les échéances électorales, contribuer à rétablir la confiance entre les gouvernants, les gouvernés et la classe politique, promouvoir et valoriser de nouvelles élites politiques et administratives, favoriser les échanges avec l’ensemble de la classe politique, les forces vives de la nation et les personnalités sur toutes les questions intéressant la vie du pays afin de définir les nouvelles orientations politiques pour le Mali, tels sont entre autres les objectifs du regroupement politique Alliance pour la Refondation du Mali (AR-Mali). Son lancement a donné lieu à une conférence de presse tenue le samedi 19 mars 2022 à la Maison de la Presse.

Le regroupement politique Alliance pour la Refondation du Mali (AR-Mali) fait partie des entités formant le M5-RFP. Elle s’inscrit dans la dynamique d’une force de propositions et d’actions concrètes pour soutenir les chantiers de la refondation du Mali. Il regroupe en son sein 16 partis politiques. Dans le cadre du lancement de ses activités politiques, AR-Mali a organisé une conférence de presse le samedi 19 à la MP.

Un rassemblement politique présidé par Modibo Koné, actuel Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, l’AR-Mali est un conglomérat de nombreux cadres politiques de bonne renommée. Au nombre desquels on peut citer entre autres, son 1er vice-président, Modibo Kadjoké et sa 2ème vice-présidente, Mme Ascofaré Woulematou Tamboura.

Lors de cette conférence de presse, le Ministre Koné dans son propos liminaire a fait le descriptif de ce parti dont il est le président. Une formation politique qui contribue activement à l’approfondissement de la réflexion stratégique en vue de bâtir un Mali digne, fort et prospère, où il fait bon vivre pour chacun de ses filles et fils. En illustre sa participation à l’ensemble des activités du M5-RFP tout en y apportant des contributions de qualité, à savoir sa participation régulière aux réunions du Comité Stratégique (CS) où elle est représentée par 3 de ses membres, à l’élaboration des projets de textes relatifs à la création de l’Organe unique de gestion des élections, à la table ronde de validation des TDR des ANR (présidence de la plénière) etc.

Lors de la lecture d’une déclaration commune, la 2ème vice-présidente de AR-Mali, Mme Ascofaré Woulematou Tamboura a exprimé leur soutien au processus de la transition qui amorce un changement positif et l’avancement des affaires publiques depuis l’arrivée du président du Comité Stratégique du M5-RFP Choguel Kokalla Maïga à la Primature. « AR-Mali, branche politique du M5-RFP réitère son soutien et son accompagnement aux autorités de la Transition auxquelles nous nous identifions. Enfin, AR-Mali lance un appel au peuple Malien debout sur les remparts à se mobiliser pour sauver la patrie Mali » a déclaré Mme Ascofaré.

Dans la même foulée, l’AR-Mali a adressé des motions spéciales de félicitations aux autorités de la Transition et dit soutenir celles-ci pour toutes les mesures de fermeté et de sagesse prises pour exiger le respect de la souveraineté nationale du Mali et de ses autorités dans le concert des Nations. L’actualité oblige, elle (AR-Mali) félicite et soutient les autorités de la Transitions pour les réponses, qu’elle juge, appropriées apportées aux propos irrespectueux tenus à leur encontre par les autorités françaises et pour la décision de suspension des signaux de la radio de RFI et de France 24.

Par Mariam Sissoko

