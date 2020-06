Pour un Mali unifie, fort et prospère : Tous pour IBK ! IBK pour tous !

Aujourd’hui, les bonnes nouvelles s’enchaînent et se ressemblent pour le Mali. Le pays sort lentement mais sûrement de la grave crise politique (qui a pris des allures sociales) qui le secoue depuis la proclamation, par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs des élections législatives 2020, double scrutin émaillé d’incidents électoraux sans précédent dans l’histoire démocratique du Mali. Les remous sociaux post électoraux ont connu leur point d’orgue avec le rassemblement du 5 juin 2020 de la CMAS qui accoucha du M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces patriotiques) lequel fit une démonstration de force le 19 juin courant sur le Boulevard de l’Indépendance, devenu le temple de la contestation politique sous l’actuel régime.

De même qu’il consacre le top des Tops des manifestations de foules de ces dernières années à Bamako, le rassemblement du 19 juin délivre également les signaux d’une décrispation diligente de la situation. Et là réside justement la bonne nouvelle.

En effet, en amont du 19 juin et après, le dialogue engagé entre fils du pays, la médiation enclenchée par le Comité d’action et de veille de la société civile et des religieux, la clairvoyance par les compromis du chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Kéïta, l’accord sur l’application de l’article 39, les recommandations de la Mission ministérielle de la CEDEAO, la sagesse retrouvée de l’imam Mahamoud Dicko et de son porte-parole Issa Kaou Djim, les démissions consommées dans les rangs des Conseillers de la Cour constitutionnelle et le sort quasi scellé de l’Assemblée nationale etc, sont autant d’acquis qui fondent l’espoir que la FIN DE LA CRISE EST PROCHE. Les mêmes éléments viennent prouver une fois de plus que « chaque fois que les Maliens regardent dans la même direction, ils déplacent les montagnes et vainquent tous les maux ».

Alors, tous autour du président IBK ! Pour un Mali, enfin, EN PAIX !

Sékou TAMBOURA

