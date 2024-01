Présentation de vœux du Cnid-Fyt : Me Tall insiste sur l’indispensable union des Maliens

traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du personnel au Directeur Général de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (C.m.s.s).

Le Congrès national d’initiative démocratique Cnid Faso Yiriwa Ton a respecté la tradition en présentant ses vœux de nouvel an à la presse, le mercredi 17 janvier 2024. Accompagné des cadres du parti du Soleil levant, le président Mountaga Tall avait à ses côtés le Président de la Maison de presse, Bandiougou Danté, le Président de l’Appel-Mali, Modibo Fofana, le Président de l’Urtel, Mamoudou Bocoum, le Président de l’Unajom, Fakara Faïnké ainsi que les cadres du parti.

Dès l’entame de ses propos, le Président du parti Cnid-Fyt a insisté sur l’indispensable unité, dont devraient plus que jamais faire preuves ses concitoyennes et ses concitoyens face aux multiples défis qui nous assaillent. Actualité oblige : il a appelé au soutien massif des Aigles du Mali tout au long de la CAN en cours à Côte d’Ivoire. Il a également exprimé son inquiétude pour les journalistes enlevés notamment Hamadoun Nialibouly, Moussa M’Bana Dicko, Sory Koné, Saleck Ag Jiddou et Moustapha restés privés de liberté. «Nous mesurons la peine de leurs parents, proches, collègues ou de simples défenseurs de droits humains. Prions ensemble pour leur retour, sains et saufs, dans leurs familles respectives, au sein de leurs organes et parmi nous !», a-t-il exhorté.

Me Tall a rappelé que la presse joue un rôle primordial dans l’enracinement de la démocratie et du développement. Avocat et ami de cette corporation, il a plaidé en faveur de la consolidation d’une presse libre, bien formée, respectueuse de l’éthique et de la déontologie, avec un emploi sécurisé, etc.

Au chapitre des faits marquants de l’année 2023, Me Tall a évoqué la nouvelle constitution, la reconquête de Kidal, le départ de la Minusma, etc.

Le Président du Cnid s’est aussi prononcé sur l’actualité internationale, notamment celle en cours à Gaza. A cela, Il a déploré la violence infligée au peuple palestinien et exprimé son indignation face au nombre élevé des journalistes tués dans la région. «En trois mois, 117 journalistes ont été tués à Gaza. Ce chiffre dépasse celui des 109 journalistes tués à travers le monde en 2021 et 2022», a-t-il avancé.

Me Tall a conclu en adressant ses vœux pour que l’année 2024 apporte plus de satisfactions. Pour ce faire, il a insisté sur le nécessaire rassemblement des Maliens au-delà de tout ce qui peut les opposer.

Bandiougou Danté, Président de la Maison de la presse, a profité de la présence de l’illustre hôte dans ses locaux pour exprimer les préoccupations de la presse malienne : les difficultés financières, l’application de la loi sur la cybercriminalité, etc.

