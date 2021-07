Présidentielle de 2022 : Le Mouvement populaire de soutien à Dr Cheick Modibo Diarra, porté sur les fonts baptismaux

CMD, un homme exemplaire, le choix des Maliens, ayant démontré ses preuves en 2012 lors de la transition est, selon le président du mouvement, l’homme idéal pour faire sortir le Mali dans l’impasse que nous subissons aujourd’hui.

Pour concrétiser cet état de fait, les femmes, hommes, jeunes et vieux, ouvriers, paysans, éleveurs, pécheurs, fonctionnaires, leaders d’opinions et responsables d’associations ont, en synergie d’actions mis en place un vaste mouvement populaire de soutien à Dr Cheick Modibo Diarra (CMD), afin de porter ce grand bâtisseur de la transition 2012 à la magistrature suprême du Mali dans le seul but de « Sauvons notre Mali ».

C’est dans ce cadre que les responsables du dit mouvement étaient face aux hommes de média pour faire part à l’opinion nationale et internationale de l’existence du Mouvement populaire de soutien à Dr Cheick Modibo Diarra C’était à la Maison presse en présence de Fadiga Gèye, président du mouvement et plusieurs membres du bureau.

Pour le porte-parole du mouvement, Mme N’Diaye Fatoumata, notre pays le Mali, fut pendant plus d’un millénaire le berceau de grands empires, politiquement et administrativement bien organisés et structurés, économiquement prospères et où l’ordre, la sécurité régnaient. Cependant, indique-t-elle, depuis plus d’une décennie, une situation peu enviable s’est emparée du Mali : l’effondrement du tissu social, la dépravation de nos valeurs ancestrales et une rupture totale de confiance entre les gouvernants et les gouvernés (toutes les couches de la nation) les Forces de l’ordre sous équipées sont abandonnées à leur sort sur les champs de l’honneur, et soumises à toutes sortes d’épreuves.

‘’Il est temps de gérer le pays en faisant la politique « autrement ». C’est pourquoi nous populations du Mali dans son immense diversité (.) ; inspirés par les actions d’envergures posées par Docteur Cheick Modibo Diarra pendant la transition, et partageant sa vision du Mali qui est celle de la libre entreprise, la justice sociale, fondée sur une répartition équitable des richesses nationales et la récompense du mérite’’, avons décidé de créer ce mouvement, explique Mme N’Diaye Fatoumata.

A retenir que l’objectif général du Mouvement est de porter Dr Cheick Modibo Diarra à la magistrature suprême du Mali, de l’aider à rassembler tous les Maliens et à construire un Mali juste et fort. Et de façon spécifique, mettre en place les cellules du Mouvement dans les villes et villages et à l’extérieur du Mali; créer un fonds de soutien à la candidature du Dr Cheick Modibo Diarra ; travailler à faire du slogan de Dr Cheick Modibo Diarra (faire la politique autrement) des valeurs démocratiques.

Bréhima DIALLO

