En usant tous les moyens pour accéder au pouvoir, le candidat Soumaïla Cissé et ses compagnons démontrent que la seule chose qui les intéresse c’est le pouvoir ; rien que le pouvoir.

«Le pouvoir revient à celui que Dieu et le Peuple auront décidé», déclare Alpha Oumar Konaré, ancien Président du Mali. Sur les 24 candidats à cette élection présidentielle du 29 juillet, le gagnant sera sans doute celui qu’Allah et le Peuple décideront pour lui confier la gestion du pays durant les cinq prochaines années.

En dehors de ce véritable principe, les partisans de Soumaïla Cissé, depuis un certain temps, développent la thèse de la manipulation et du mensonge pour bénéficier de l’adhésion des Maliens à la candidature du Député de Niafounké.

Le prétendu soutien de l’ancien Premier Ministre, non moins Vice-président du Parti RPM, Abdoulaye Idrissa Maïga, à la candidature de Soumaïla Cissé est un pur mensonge.

Dans un communiqué en date du 13 juillet dernier, signé par l’intéressé lui-même, un démenti cinglant est apporté au mensonge dont les partisans de Soumi font la ‘‘UNE’’ sur les réseaux sociaux.

«Depuis quelques jours, des rumeurs persistantes mais non fondées circulent dans certains journaux et sur les réseaux sociaux annonçant mon soutien à l’opposition», constate AIM, apportant un démenti formel et clair à ces allégations mensongères.

Réitérant son attachement à son devoir de réserve depuis son départ de la Primature, Abdoulaye Idrissa Maïga, a condamné cette pratique portant atteinte à son image.

Oubliant que le suffrage valablement exprimé dans l’urne est la seule condition sine qua non pour faire gagner une élection, un des porte-paroles du candidat Soumaïla Cissé s’est permis d’exprimer dans un débat sur l’Africable TV que « tout le monde sait que le futur Président du Mali c’est Soumaïla Cissé».

Certes, constate un observateur, « le candidat de l’URD bénéficie de certains soutiens, tout comme les autres candidats; mais, cela ne pourrait garantir son élection ». Pour lui, la plateforme Ensemble pour le Mali(EPM) qui soutient le Président sortant, a plus d’assises politiques que n’importe quelle autre formation de la place. Aussi, le candidat à sa succession, a un bilan élogieux à présenter au Peuple, il a le soutien de plusieurs associations, des partis politiques et des leaders coutumiers partout à l’intérieur du pays.

Faisant de la campagne une occasion de manipulation, les réseaux sociaux sont utilisés pour détourner l’attention des populations sur l’essentiel.

Alors, le pouvoir, après le social, c’est la dignité et la loyauté pour un bon Président qui pense à son Peuple et non à lui et ses accompagnons.

Ousmane MORBA

Commentaires via Facebook :