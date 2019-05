Le Premier ministre, ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé a reçu en audience hier dans l’après-midi, les membres de la Troïka, avec à leur tête, la directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali, Mme Soukeyna Kane en sa qualité de chef de file des partenaires techniques et financiers du Mali. Elle était accompagnée par Angèle Djohossou, représentante du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés au Mali (UNHCR) et Paul Tholen, premier conseiller et chef de la coopération à l’ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali.

Pendant près d’une heure, le Premier ministre et ses hôtes du jour ont discuté des questions de coopération entre le Mali et ses partenaires techniques et financiers.

A l’issue de la rencontre, Mme Soukeyna Kane a confié à la presse qu’il s’agissait d’une visite de courtoisie au Premier ministre pour d’abord lui présenter leurs félicitations pour sa nomination au poste de chef du gouvernement. Et aussi, pour réitérer la volonté et l’engagement des partenaires aux côtés de notre pays. « Nous avons aussi discuté avec le Premier ministre, de notre cadre de partenariat et de notre cadre de concertation en sa qualité de Premier ministre aussi bien, au niveau de la commission mixte que de la concertation entre lui et la Troïka élargie », a expliqué Soukeyna Kane.

Elle soulignera ensuite que la délégation a également saisi l’occasion pour discuter avec le Premier ministre d’un certain nombre d’engagements et de la coordination des efforts des bailleurs de fonds dans le Centre du pays.

« Au niveau des bailleurs de fonds, c’est plus de coordination de nos efforts au niveau du Centre mais également, plus de synergie avec les actions entreprises par le gouvernement. Il s’agit aussi de nous assurer que les efforts de sécurisation du Centre et les efforts de développement de la part des bailleurs de fonds sont en parfaite cohérence », a-t-elle ajouté.

Dieudonné DIAMA

