Par une décision n°000148/ MATD-SG du 15 avril 2020, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha Bah, a annoncé la création de commissions de mise en place des autorités intérimaires et pour la préparation de l’élection des députés à l’Assemblée nationale au niveau des Régions de Taoudénit et Ménaka et des Cercles d’Almoustrat et d’Achibogho.

Il est ainsi créé auprès du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, une commission nationale de mise en place des autorités intérimaires et de la préparation de l’élection des députés à l’Assemblée nationale, dans les Régions de Taoudénit et Ménaka et dans les Cercles d’Almoustrat et d’Achibogho. Des commissions régionales et de cercles ont été également créées au niveau des régions et des cercles auprès des gouverneurs et préfets concernés.

La commission nationale a pour mission de proposer au ministre les actions à entreprendre pour la mise en place des autorités intérimaires aux niveaux cercle et commune et pour la préparation de l’élection des députés dans les régions et cercles concernés. À ce titre, elle est chargée de planifier les activités, d’appuyer et suivre l’organisation des concertations préparatoires à l’installation des autorités intérimaires, de superviser les travaux relatifs à l’organisation de l’élection des députés, de proposer à la suite de concertations les membres des autorités intérimaires et/ ou des collèges transitoires.

Aussi, ladite commission est chargée de proposer les mesures nécessaires pour l’accompagnement des différentes autorités des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales, de mener toute activité en rapport avec sa mission, à la demande du ministre. Cette commission est présidée par le secrétaire général du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation ou son représentant.

Pour ce qui concerne la commission régionale, les missions consistent à proposer au gouverneur les actions à mener pour la mise en place des autorités intérimaires aux niveaux cercle et commune et pour la préparation de l’élection des députés à l’Assemblée nationale dans les régions et cercles concernés. Elle est donc chargée de contribuer à la planification des activités; de contribuer à l’organisation des concertations régionales pour l’installation des autorités intérimaires et la préparation de l’élection des députés, d’appuyer la collecte et la transmission des données pour la création des collectivités territoriales dans les cercles. Mais aussi, de proposer les membres des collèges transitoires et/ou des autorités intérimaires dans la région, de contribuer à la sensibilisation pour le recensement des populations et pour l’établissement des listes électorales, de contribuer à l’organisation des opérations électorales pour l’élection des députés.

