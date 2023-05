Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a invité les chefs des missions diplomatiques et consulaires à se mettre à la tâche pour la réussite des consultations référendaire et électorales à venir. C’était hier au cours d’un échange en visioconférence

Afin de partager l’information, recenser les difficultés et s’organiser pour pouvoir apporter des réponses aux difficultés auxquelles nos ambassades peuvent être confrontées dans le cadre du scrutin référendaire et des consultations électorales, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, s’est entretenu hier en visioconférence avec les chefs des différentes missions diplomatiques et consulaires de notre pays.

Par la suite, ces responsables des missions diplomatiques et consulaires pourront mobiliser nos compatriotes dans le cadre de ces différents processus (référendaire, élections générales et présidentielle) et répondre surtout à leurs attentes sur la disponibilité des pièces d’identité et d’autres questions.

La rencontre a porté essentiellement sur le processus électoral et référendaire qui est en cours dans le pays. La machine étant déjà lancée au niveau du gouvernement qui a annoncé la tenue de l’échéance référendaire au 18 juin prochain. Les missions diplomatiques et consulaires de notre pays qui sont plus d’une cinquantaine, ont naturellement un rôle essentiel à jouer concernant ce processus.

Selon Abdoulaye Diop, elles doivent d’abord contribuer dans la sensibilisation de nos compatriotes autour du contenu du projet de Constitution, mais aussi du point de vue de l’organisation matérielle du processus référendaire et des élections générales qui vont venir. également, a informé le chef de la diplomatie malienne, des démembrements de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige) sont en train de se mettre en place dans les missions diplomatiques et consulaires. «Des désignations ont été faites, on attend la validation», a-t-il précisé.

L’exercice d’hier consistait de réunir l’ensemble des chefs de missions diplomatiques et consulaires par visioconférence pour d’abord unifier les messages des autorités et les mobiliser tous autour d’un objectif pratique qui va conduire au retour à l’ordre constitutionnel dans notre pays. Et aussi de leur donner quelques orientations par rapport à l’évolution de cette question tant au niveau du ministère de l’Administration territoriale concernant le référendum que sur la question de carte nationale d’identité biométrique sécurisée, ainsi que les questions relatives à l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige). Toutes les questions matérielles et logistiques qui peuvent se poser par rapport à ces élections.

«Naturellement, nous voudrions aussi pouvoir écouter les chefs de missions diplomatiques et consulaires qui sont au quotidien en contact avec nos compatriotes. Et nous dire un peu quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés», a expliqué le ministre Diop.

Il a indiqué que beaucoup de problèmes ont été soulevés par rapport à la disponibilité du matériel électoral, de la liste électorale, par rapport aux questions liées à la mise à dispositions de ressources. «Nous avons pris bonne note de l’ensemble de ces éléments que nous allons compiler, porter à l’attention du gouvernement et voir dans quelle mesure nous pouvons mobiliser ces différents moyens pour pouvoir répondre à cela», a déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Abdoulaye Diop a informé qu’en marge de cet exercice, il a été mis en place une cellule au niveau du département qui est en liaison directe avec les ministères concernés. Cette cellule restera en interface avec les missions diplomatiques pour les accompagner.

Oumar DIAKITE

