Dans le cadre de la campagne électorale pour les prochaines législatives, l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga (SBM) a entrepris une tournée à l’intérieur du pays pour galvaniser ses militants et apporter un soutien aux différents candidats de l’Asma-CfP.

Ainsi, il s’est rendu le lundi dans certaines communes du cercle de Kati. Il était accompagné de la candidate du parti dans le cercle de Kati, Awa dite Dalla Maclou et une forte délégation. La première étape de cette tournée a été la commune rurale de Bancoumana. SBM a été accueilli par une immense foule en liesse qui l’attendait.

Soumeylou Boubèye Maiga s’est d’abord rendu aux domiciles du chef du village et l’imam pour les salutations d’usage. “Je suis venu vous présenter mes candidats aux législatives prochaines, afin que vous les aidiez” a justifié SBM.

Rappelons que dans le cercle de Kati, l’Asma, le Parena, Mjs de Bourama Traoré de Banazole sont en alliance. SBM a appelé les militants de ces partis en alliance à plus d’engagement, afin de remporter les élections législatives.

La deuxième étape du périple de SBM a été la commune rurale de Niagani où il a été, accueilli par les militants du parti venus nombreux. Soumeylou Boubèye Maiga a respecté la tradition en rendant une visite de courtoisie au chef de village et à l’imam de la localité avant de rencontrer les militants au siège de l’Asma. Même message aux militants de la part de SBM, à savoir d’être engagés, afin d’atteindre l’objectif final. Le maire ASMA-CfP de la commune rurale de Niagani, Lassina Coulibaly a exprimé toute sa satisfaction par rapport à cette visite du président de son parti dans sa commune.

Dans la commune rurale de Kourouba, 3e étape du de la tournée de SBM, la population est sortie massivement pour répondre à l’appel du secrétaire général de la section ASMA-CfP. Le chef du village Alou Diakité a souhaité la bienvenue à l’hôte du jour. Les représentants de la jeunesse et des femmes de la localité ont tour à tour pris la parole.

Ils ont exprimé des doléances qui sont, entre autres, le problème d’eau, d’électricité, le manque de route et infrastructures éducatives dans leur commune.

En réponse, SBM s’est dit heureux d’être dans la commune de Kourouba. Concernant les doléances exprimées par la population, SBM dira qu’il a pris note et qu’il transmettra à qui de droit celles qui dépassent sa compétence. Il a sollicité le soutien de la population pour la liste ASMA- CfP et ses colistiers. Comme dans toutes les localités visitées, il a invité les militants à retirer leurs cartes d’électeur, afin d’aller voter le jour du scrutin.

L’ancien locataire de la primature est arrivé vers 18 heures à Ouelessebougou. Accueilli par le maire ASMA-CfP, Yaya Samaké, SBM s’est attelé à respecter la tradition en se rendant au domicile du chef de village puis chez l’imam. Chez ces deux dignitaires, SBM a dit qu’il est venu solliciter leurs bénédictions et leur présenter les candidats du parti.

Après, SBM et sa délégation de sont rendus à la place de l’indépendance de Ouelessebougou où un monde fou l’attendait depuis 16h.

Le maire de Ouelessebougou, Yaya Samaké a pris la parole en souhaitant la bienvenue au président Soumeylou Boubèye Maiga avant de faire l’état de lieu de l’Asma dans la commune. Selon l’édile de Ouelessebougou, l’Asma a 5 conseillers y compris le maire.

Prenant la parole, Soumeylou Boubèye Maiga, comme d’habitude, s’est réjoui de la mobilisation des millitants. “J’ai instruit aux candidats de ne pas faire des promesses irréalisables dans l’avenir” a souligné SBM. La politique doit être basée sur la confiance la fidélité et la cohésion sociale a t-il dit.

Cette visite a permis, à l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, d’échanger avec la population de la base, sur les activités qu’il a entreprises depuis son départ de la primature.

Seydou Diamoutené

Envoyé spécial

Législatives 2020 : SBM séduit la population de Kolokani

Le mardi dernier, Soumeylou Boubèye Maiga à la tête d’une forte délégation s’est rendu à Kolokani. Ce déplacement de l’ancien premier ministre rentre dans le cadre de la campagne électorale des élections législatives du 29 mars prochain.

En cours de route, SBM a fait escale à Hodoko pour rendre une visite de courtoisie au chef de village M. Diarra.

C’est aux environs de 10h que Soumeylou Boubèye Maiga est arrivé à Kolokani, accueilli par le secrétaire général du parti Issa Diarra qui est originaire de Kolokani, non moins candidat aux prochaines législatives. A signaler que l’Asma- CfP est en alliance à Kolokani avec le RPM.

Soumeylou Boubèye Maiga s’est rendu au domicile du chef de village Dodio Traoré pour décliner l’objectif de sa présence dans la capitale du Beledougou. Il a sollicité la bénédiction de ce dernier pour la liste RPM-ASMA-CfP. Le chef du village s’est dit très heureux d’accueillir cet homme d’État et qu’il a sa désormais sa bénédiction.

Soumeylou Boubèye Maiga a aussi rendu une visite de courtoisie au grand imam de la ville Moulage Bah. Là, aussi,SBM a tenu le même message. Il a clôturé sa série de visites de courtoisie chez l’imam Habib Haïdara, un chef spirituel dans la ville de Kolokani.

Après l’accomplissement des pratiques d’usage, Soumeylou Boubèye Maiga et sa délégation se sont rendus sur la place publique où l’attendait une immense foule et joyeuse.

Le secrétaire général adjoint du RPM, Diori Diassé et Bandiougou Traoré, secrétaire général adjoint de l’Asma ont successivement pris la parole pour souhaiter la bienvenue à la délégation de l’ancien Premier ministre et de toute la population venue de toute l’étendue du territoire du cercle de Kolokani.

Les représentants des femmes de ces deux partis ont aussi pris la parole pour appeler leurs sœurs du Beledougou de faire un bloc derrière la liste RPM-Asma-CfP.

Rappelons que dans le cercle de Kolokani, les trois candidats de l’Alliance RPM- ASMA sont Issa Diarra de l’Asma-CfP, Yaya Konaré et Ami Sène du RPM. Ils ont tour à tour pris la parole pour appeler la population sortir massivement le jour du scrutin afin porter leurs choix sur eux.

Yaya Konaré, ancien député sortant a clôturé les deux cimetières de la ville. Ce qui lui donne un avantage pour lui et toute la liste.

Le porte- parole des maires du cercle Famougoury Diarra a affirmé que cette liste va remporter l’élection législative dès le premier tour car on y trouve des hommes et femmes de valeur et plein de patriotisme.

Soumeylou Boubèye Maiga a remercié d’abord toute la population de Kolokani pour sa mobilisation. Il a appelé les militants de l’Asma et du RPM à aller retirer leurs cartes d’électeurs. ” Rien ne peut se faire sans la confiance et la cohésion sociale” a affirmé Soumeylou Boubeye Maiga. Il a ensuite appelé les jeunes à plus d’engagement afin de sonner la mobilisation le jour du scrutin.

Seydou Diamoutené

Envoyé spécial

Commentaires via Facebook :