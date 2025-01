Pour célébrer le premier anniversaire de la sortie des pays de la Confédération des États du Sahel ( AES) de la Cedeao, plusieurs organisations de la société civile se sont mobilisées à Kangaba sur le site historique de Kurukanfuga où les peuples du Mandé et alliés s’étaient rassemblés pour promulguer la Charte du Mandé. Tout un symbole puisqu’il s’agit d’un nouveau départ pour les trois pays (Burkina Faso, Mali et Niger) qui ont décidé d’unir leur destin face aux défis communs

Pour magnifier le soutien des populations du Mali, du Burkina Faso et du Niger aux autorités de la Confédération des États du Sahel (AES), la Confédération des peuples de l’AES (CP-AES) en collaboration avec le Collectif pour la défense des militaires (CDM), a organisé hier un grand meeting sur le site historique de Kurukanfuga à Kangaba. Les festivités ont enregistré une mobilisation des grands jours avec des fortes délégations venues du Burkina Faso et du Niger.

C’était sous la présidence du gouverneur de la Région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapory Sanogo en présence des autorités administratives et coutumières de la région. Ce meeting géant était l’occasion de rappeler l’importance du dialogue et de l’engagement entre les États de l’AES pour faire face aux menaces communes, tout en honorant les aspirations des populations à la stabilité et au développement.

C’est à juste titre que le gouverneur de Koulikoro a indiqué que ce meeting est l’occasion de réaffirmer le soutien et l’accompagnement des populations des trois pays à leurs autorités dans le combat quotidien pour la souveraineté. «Nous nous réunissons sur ce site historique de Kurukanfuga pour célébrer le premier anniversaire du retrait de nos trois pays de la Cedeao, une décision historique», a souligné le chef de l’exécutif régional de Koulikoro.

Pour lui, la célébration sur cette terre ancestrale est symbole de l’unité et de la souveraineté des peuples du Mandé, rappelant des valeurs fondatrices telles que la justice, la paix et la solidarité. Le Colonel Lamine Kapory Sanogo dira que Kurukanfuga invite également à la réconciliation et à la construction d’un avenir commun. Le choix de ce lieu témoigne également de l’importance de préserver la mémoire historique, a-t-il ajouté.

«C’est ainsi que ce 1er anniversaire dévient un moment fort de réflexion, d’unité et de redéfinition de priorités pour les peuples de l’AES, dans un contexte où l’histoire et les valeurs traditionnelles peuvent guider les efforts contemporains vers un avenir plus serein», a soutenu l’officier supérieur, qui a déclaré que ce retrait, loin d’être une simple ligne sur une carte géographique ou une date sur un calendrier, est le symbole fort de la résilience et de la bravoure des États de l’AES. Ces pays qui ont fait face avec honneur et dignité aux sanctions injustes et illégales infligées par la Cedeao et l’Uemoa sous l’influence des puissances étrangères au relent paternaliste, a-t-il dénoncé.

Dans une déclaration solennelle remise au gouverneur de Koulikoro, le secrétaire permanent de la CP-AES, Samou Samuel Koné, a brossé l’historique des évènements significatifs qui ont concouru à la création de la Confédération des états du Sahel. Il a salué les résultats tangibles obtenus grâce à la mutualisation des efforts par les forces armées des trois pays dans la lutte contre le terrorisme.

Avant de réitérer l’engagement et la détermination de la CP-AES à accompagner les autorités de la Confédération qui sont sur les traces de nos illustres ancêtres. La remise d’un bélier par la délégation nigérienne et d’un trophée de reconnaissance par la CP-AES au gouverneur de la Région de Koulikoro pour son engagement et sa détermination dans le combat pour la souveraineté et l’indépendance réelle de la Confédération, ainsi que des prestations de troupes artistiques locales ont été des moments importants de la cérémonie.

Aboubacar TRAORE

