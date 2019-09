La section du Rassemblement pour le développement et la solidarité (RDS) de la commune IV a effectué sa rentrée politique, le samedi dernier, au Manège de Lafiabougou. Selon la Présidente de la section, Mme DIALLO Kadidiatou SAMAKE, ils se préparent à participer aux futures échéances électorales.

L’activité était présidée par le Président du Rassemblement pour le développement et la solidarité (RDS), le Pr Younouss Hamèye DICKO qui était accompagné de plusieurs membres et responsables du Parti. Le Manège de Lafiabougou, qui a servi de cadre, était pris d’assaut par les militants du parti de la commune IV.

Dans ses mots de bienvenue, la Présidente de la section de la commune IV, Mme DIALLO Kadiatou SAMAKE, a affirmé que le Parti RDS est bien implanté dans cette localité et se porte bien. Ce résultat a été possible grâce aux engagements des militants. Son Parti, pour l’heure, est la meilleure alternative pour la consolidation de la paix, du progrès et du développement en commune IV, à condition qu’ils consentent des efforts. Ce faisant, chacun d’entre eux doit donner le meilleur de lui-même, a-t-elle mobilisé.

« Nous devons donc redynamiser nos bases, renforcer notre cohésion et notre organisation. Cela nous impose un plan stratégique de redynamisation et d’implantation du parti sur l’ensemble du territoire national », a exhorté Mme DIALLO Kadiatou SAMAKE.

Par ailleurs, elle a indiqué approuver l’initiative du bureau national des jeunes du RDS de rencontrer les différentes sections du Parti. Pour elle, cette visite devra permettre de diagnostiquer et d’identifier les insuffisances aux fins de rassembler, de combiner et de structurer les apports de réflexions et de programmes pour une nouvelle dynamique dans le Parti.

Le Président du Parti, pour sa part, a rappelé que cette rentrée se tient à un moment où l’on observe une certaine accalmie relative dans les tentatives de déstabilisation de notre pays et à la veille de la tenue du dialogue politique inclusif.

« Le RDS, membre sans concession de l’Alliance Ensemble pour le Mali, œuvre inlassablement pour la réussite du dialogue politique national inclusif », a déclaré Younouss Hamèye DICKO. À cet effet, il a demandé avec insistance à tous les militants du RDS de lutter pour la bonne tenue et la réussite du dialogue politique national inclusif. Selon lui, la tenue de la révision constitutionnelle, des élections législatives, des élections communales, de cercle et de région dépend de la réussite du dialogue politique en cours de préparation.

Également, il a appelé ses militants à soutenir avec détermination IBK dans sa mission de stabilisation du pays et de développement. Pour ce faire, au RDS, ils doivent veiller à renforcer davantage l’Alliance Ensemble pour le Mali (EPM) afin que le dialogue politique soit une réussite, afin que le mandat d’IBK soit largement positif et que le Mali s’engage résolument sur le chemin de la paix et de la prospérité. Donc, celui qui soutient IBK renforce EPM, est-il convaincu.

Par ailleurs, il a déploré que sur les réseaux sociaux et dans certains journaux des gens se soient attaqués à l’armée nationale en qualifiant des généraux de milliardaires. Pour lui, en s’attaquant à la dignité de l’armée, on s’attaque à la nation malienne dans son existence et dans on avenir.

Par Sikou BAH

