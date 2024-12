Stratégie de communication de l’AES : Des outils de communication robustes mis en place pour assurer la riposte

Pour trouver une réponse appropriée à un acharnement médiatique tous azimuts, les ministres de la communication et des NTIC des trois pays membres de la Confédération des États du Sahel mettent en place des outils pour diffuser la bonne information, sensibiliser les populations de l’espace et renforcer l’image de la Confédération

À la suite d’un atelier de deux jours (du 27 au 28 décembre), qui a réuni des experts dans la capitale malienne, Pindwendé Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, Sidi Mohamed Raliou, ministre de la Communication, des postes et de l’Économie numérique du Niger et Alhamdou Ag Ilyène, ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration du Mali, ont validé hier les outils d’identité visuelle de communication de la Confédération des États du Sahel. C’était en présence des directeurs des organes publics des trois pays et des services centraux rattachés.

À la suite de la présentation de plusieurs documents stratégiques élaborés par les experts, les trois ministres ont salué la qualité du travail, le professionnalisme des participants des trois États qui ont pris la mesure des urgences mais aussi des enjeux qui se posent à notre Confédération.

Dans son allocution de clôture des travaux, le ministre malien a rappelé que cet évènement majeur marque un tournant important dans la vie et l’avenir de notre espace.

En effet, cela fait plus d’une décennie que ces pays traversent une crise politique et sécuritaire sans précédent. La Confédération des États du Sahel (AES), qui est une réponse à cette situation, subit malheureusement une cabale médiatique visant à rompre la dynamique enclenchée par les Chefs d’État de ses pays membres. En réponse, il a été décidé la mise en place d’une Web TV, une radio et une

chaîne de télévision dédiée à l’espace sahélienne, afin de mettre à disposition ou de publier des informations fiables et instantanées ainsi que des messages de sensibilisation. «Toute chose qui nous permettra de nous positionner pour mettre à nue les contrevérités et rassurer l’opinion nationale et internationale, du bienfondé de cette démarche amoureuse par le peuple souverain de notre Confédération», a souligné le ministre Alhamdou Ag Ilyène. Il a noté, par ailleurs, que la mise en place d’un tel outil nécessite de mobiliser des moyens humains, financiers et matériels pour être pleinement opérationnel.

En insistant sur le rôle déterminant des experts, de la presse écrite et audiovisuelle dans la mise en place d’une stratégie de communication à la hauteur des ambitions des Chefs d’État de la Confédération et des peuples de l’espace, il a salué leur engagement à conduire avec détermination et patriotisme, la destinée de la communication de l’AES.

Ces trois jours de travaux ont permis d’esquisser les charpentes des futures chaînes de télévision et de radio communes pour le rayonnement et la souveraineté de l’organisation étatique. Les propositions de charte graphique et de création des deux outils de communication seront soumises au collège des trois Chefs d’État de la Confédération pour requérir leur choix éclairé, ont promis les ministres. En marge de ces travaux, les directeurs généraux des médias audiovisuels publics des trois États ont signé, hier, soir un mémorandum d’entente pour renforcer leur partenariat.

Cheick Amadou Dia

