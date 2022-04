En suspendant six personnalités de ses rangs, le comité stratégique du Mouvement du 05 juin-Rassemblement des Forces patriotiques (M5-RFP), sous la direction de Choguel K. Maïga, Premier ministre, veut museler toute voix discordante.

C’est le purgatoire au comité stratégique du Mouvement du 05 juin -Rassemblement de forces patriotiques (M5-RFP) où la moindre contestation est réprimée. Daba Diallo du Mouvement An Ko Mali Dron, Nouhoum Doumbia du MPJ-Faso Yelen, Ousmane Doumbia de EMK, Salim Makadji du MPJ-Faso Yelen, Konimba Sidibé du FSD et Boureima Afo Traoré du CAMPS, tous membres du comité stratégique du mouvement, viennent de faire les frais.

Dans un communiqué daté du samedi 09 avril qui n’a été rendu public que le lendemain, ces six personnalités sont suspendues du comité stratégique du M5-Rfp jusqu’à nouvel ordre. Il leur est reproché « des atteintes graves à la cohésion et à la violation de l’esprit d’union sacrée autour des idéaux du Peuple malien portés par le M5-RFP ». Elles sont aussi accusées de « travail fractionnel en complicité avec des individus extérieurs, et la diffusion sur les réseaux sociaux de messages et de mots d’ordre portant préjudice à l’image du Comité Stratégique et à l’esprit et à la vision du M5-RFP ».

Reste à savoir si les personnalités suspendues vont accepter cette décision. Contacté par Le Wagadu, Konimba Sidibé dit ne pas souhaiter pour le moment s’exprimer publiquement sur la question. « Etant membre du comité stratégique en tant que représentant désigné par le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD), je laisse le soin à celui-ci de la gérer dans un premier temps » a-t-il réagi. Le président du parti Modec avait tout de même laissé entendre dans les colonnes du journal L’Indépendant, il y a de cela quelques semaines, que sa volonté était de ne jamais quitter le M5-Rfp.

Choguel K. Maïga pris à partie par des cadres du comité stratégique

La décision de suspension de l’ancien ministre Sidibé et Cie intervient au lendemain d’un incident lors d’une réunion du comité stratégique où Choguel K. Maïga, Premier ministre et président de l’instance de décision du mouvement de contestation, a eu maille à partir avec d’autres cadres du regroupement. Ceux-ci lui reprochent son incapacité à fédérer les Maliens autour d’un idéal et d’avoir divisé les membres du M5-Rfp. Ils ont appelé à sa démission à la fois du comité stratégique du mouvement mais aussi de la Primature.

Cet incident est de trop aux yeux du président du comité stratégique du mouvement et de ses amis qui abhorrent les critiques. Ce d’autant qu’il survient après des mécontentements exprimés par plusieurs cadres du mouvement dans la presse contre la gestion du mouvement par Choguel K. Maïga et son clan.

Il fallait donc sévir en mettant à l’écart toutes les voix discordantes. Ce qui s’apparente à ni plus ni moins à une purge. Car il n’échappe à personne que ces personnalités sont connues pour leurs critiques acerbes contre la gestion de la transition par le Premier ministre, Choguel K. Maïga.

Avec cette mise à l’écart, le M5-RFP confirme l’adage selon lequel la lutte unit et le pouvoir divise. À l’épreuve du pouvoir, le M5-Rfp peine à faire sa mutation et garde toujours ses réflexes de mouvement de contestation.

Abdrahamane SISSOKO

Commentaires via Facebook :