Tentative de division de l’URD : Salikou s’assume, la fronde piétine

La salle Bazoumana Sissoko du Palais de la culture Amadou Hampâté Bah a servi de cadre pour la tenue de la 10ème conférence nationale du parti l’Union pour la République et la démocratie (URD). À cette occasion, le vice-président Pr. Salikou Sanogo a insisté sur le respect de la mémoire du feu Soumaïla Cissé. C’était ce samedi 23 octobre 2021, à Bamako.

Deux grands points étaient à l’ordre du jour : le compte rendu des rapports d’activités du parti depuis la dernière conférence tenue en 2019, et l’intégration des nouveaux cadres du parti dans les postes vacants au sein du Bureau national. A l’entame de ses propos, Pr. Salikou Sanogo, vice-président de l’Union pour la République et la démocratie, a vivement remercié toutes les personnes qui ont effectué le déplacement pour venir participer à cette rencontre importante du parti de la poignée de mains. A cette occasion, il a rappelé que pendant dix-huit ans, feu le Président Soumaïla Cissé s’est battu corps et âme pour que l’Union pour la République et la démocratie soit ce qu’elle est aujourd’hui.

Compagnon de première heure de M. Cissé dans la gouvernance de bureau politique nationale de l’URD, Pr. Sanogo a regretté le fait que la conférence se tient sans Soumaïla Cissé. « Il devrait être là, sur cette place d’où je suis arrêté en train de m’exprimer, mais Dieu en a décidé autrement », a-t- il exprimé.

Selon le vice-président, depuis 2012, cette partie statutaire de l’Union pour la République et la démocratie a lieu à ce jour en l’absence du feu Soumaïla Cissé. Par la même occasion, le vice-président n’a pas manqué d’adresser ses remerciements à l’endroit des militants de la diaspora pour leur engagement dans la libération de feu Soumaïla Cissé. De ce fait, il a déclaré que cette conférence a pour ordre du jour l’adoption du rapport d’activité et le remembrement du bureau.

A l’endroit des membres du parti, il les a invités à la sérénité pour honorer Soumaïla Cissé. « J’invite le peuple URD à la sérénité pour la mémoire de Soumaïla Cissé», a-t- il invité. Pour pouvoir affronter l’adversité, Salikou a invité ses camarades à sortir de l’émotion. Et dira : « Pour être clair avec tout le monde, je n’ai ni ambition ni agenda caché. Ma dignité et mon honneur m’interdisent toute espèce de clanisme. Je n’exclus personne de la gestion du parti. Je n’ai jamais eu la moindre espèce d’agenda », a-t-il fait entendre.

Concernant l’appel à candidature initié par de nombreuses sections, il dira que ce semblant de primaire n’existe nulle part dans les textes de l’Union pour la République et la Démocratie (URD).

Il affirmera qu’une commission nationale a été mise en place pour proposer des candidats. « Celui qui sera choisi par le bureau national sera investi pour être candidat à l’élection présidentielle», a-t-il déclaré. En d’autres termes, le vice-président du parti de la poignée de mains a rappelé aux membres du parti que l’URD est un grand parti, et qu’il ne doit y avoir question de nouveaux ou d’anciens membres ».

Ses derniers mots furent des mots de soutien aux autorités de la transition. D’où la participation de l’URD aux assises nationales dites de la refondation.

Adama TRAORÉ

Commentaires via Facebook :