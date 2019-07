Deux amis de longue date! Deux destins communs! Deux complices! Leurs points en communs sont : Stratégie, politique de l’intermédiation. Politiquement opposés, mais fidèles en amitié et socialement très proches. Deux amis politiquement finis, mais demeurent craints et respectés par la vieille classe politique.

Si le premier, a été Premier ministre et a gazé le second, lors des marches de la crise post-électorale. Le second aussi très stratège, devenu ministre des affaires étrangères, pourrait travailler certainement pour isoler le premier sur la scène internationale, et ce, ils sont amis et opposés politiquement. IBK, est un animal Politique, il s’est débarrassé de SBM, et nommé son ami de longue date comme Chef de la diplomatie. Ces deux amis se connaissent mutuellement. Ils connaissent mutuellement leurs forces et leurs faiblesses. En nommant le second, Ministre des affaires étrangères, le Président de la République, se protège certainement contre la colère du premier qui ne digère pas son départ de la Primature, sous fond de tension et de contestation. La nomination de Tiebilé Dramé, comme chef de la diplomatie malienne, prouverait à suffisance que le président de la République, Cherchait un autre stratège pour se mettre à l’abri de la colère de SBM. Ça va chauffer avant 2023 dêh !

Brehima Mamadou Koné dit Lumumba

