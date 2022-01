Les chefs d’Etats de la Cédéao et de l’Uémoa se réuniront ce dimanche 9 janvier en sommet extraordinaire pour statuer sur le chronogramme proposé par le gouvernement transitoire.

Dimanche prochain, un sommet décisif pour l’avenir du Mali s’ouvre à Accra, au Ghana. Les chefs d’Etat de la Cédéao et de l’Uémoa s’unissent en double sommet pour souligner le caractère politico-économique. L’objectif de ce double sommet est de se prononcer sur le chronogramme qui a été présenté au président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cédéao.

Parallèlement, le ministre des Affaires étrangères du Mali a mené cette semaine une tournée à Abidjan et à Ouagadougou. Si le premier a montré un comportement erratique à l’encontre du chef de la diplomatie malienne, le second a été très attentif.

Sur ce double sommet politico-économique, une partie de la population malienne appelle les chefs d’Etat de la Cédéao et celui de l’Uémoa, à être plus lucide avec la junte et à trouver le juste milieu qui arrange le Mali. Mais également d’autres appellent les dirigeants de l’instance sous-régionale à être plus de fermeté et de pression maximale pour exiger le retour rapide de l’ordre constitutionnel à travers l’organisation des élections libres et transparentes.

O. Mahamane

