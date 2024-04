Fidèle à son engagement de Soutien Vigilant et Critique aux autorités de la Transition, au nom de la veille citoyenne, le Mouvement Tabalé rappelle avoir fait des propositions pour la bonne marche de la transition.

Pour sauver notre pays, le Mouvement Tabalé suggère un certain nombre de mesures dont la mise en place d’une Transition de 15 mois, qui sera dirigée par le Chef de l’Etat ; la dissolution du Conseil National de Transition (Cnt), et l’affectation des ressources financières de cette institution aux secteurs vitaux à déterminer ; la suppression des salaires des ministres et du Président de la Transition, à remplacer par de simples indemnités de travail ; la désignation, par le Dialogue inter-maliens direct, d’un Premier ministre civil et apolitique chargé de la paix et de la Réconciliation, et d’un gouvernement de 18 membres maximum.

Cette équipe gouvernementale, selon le Mouvement Tabalé, aura trois missions essentielles, à savoir : Rassembler les Maliens ; Renouer avec les partenaires du Mali, dans le strict respect des trois (03) conditions fixées par le Président de la Transition ; et Organiser des élections crédibles et transparentes sur toute l’étendue du territoire national, en trouvant des mécanismes innovants et adaptés de participation des réfugiés et des déplacés aux scrutins.

C Doumbia

