Transition : Une partie de la classe politique exige le respect du délai

En principe, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga doit présenter le Plan d’action du gouvernement (PAG) devant le Conseil national de Transition (CNT) ce vendredi. Avant cette séance très attendue, les responsables d’une quarantaine de partis et regroupements politiques ont décidé de clarifier leur position sur la conduite du processus de Transition.

Parmi eux, nous pouvons citer la présence de certains ténors de la scène politique malienne comme Soumeylou Boubèye Maïga de l’Alliance pour la solidarité au Mali-Convergence des forces patriotiques (Asma-CFP), Bokary Tréta du Rassemblement pour le Mali (RPM), Tiémoko Sangaré de l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adema-PASJ).

En outre, Housseini Amion Guindo de la Convergence pour le développement du Mali (Codem), l’ancien Premier Moussa Mara et bien d’autres figures politiques de notre pays étaient présentes.

Dans une déclaration rendue publique à l’issue d’une rencontre tenue lundi dernier dans un hôtel de la place, ces responsables politiques ont décidé de soutenir les initiatives visant à instaurer et renforcer la cohésion sociale, la stabilité et la sécurité du pays.

Pour ces responsables politiques, c’est le prochain pouvoir issu des élections générales de fin de Transition qui devra impérativement travailler dans un esprit de rassemblement et d’inclusivité et conduire de profondes réformes. à cet effet, ils ont affirmé sans ambiguïté leur attachement « au respect scrupuleux de la période de la Transition et donc de la date retenue pour les prochaines élections générales (présidentielles et législatives), à savoir le 27 février 2022.

Aussi, ces partis et regroupements politiques ont demandé aux autorités de la Transition de confirmer leur engagement à respecter ces échéances par la publication d’un chronogramme détaillé de tâches allant dans ce sens et par l’abandon « de tout projet susceptible de mettre en cause ce délai ». Aussi, ont-ils décidé de mettre en place un mécanisme de suivi de ladite déclaration.

