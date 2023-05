Les objectifs, des attentes et des particularités du salon des médias, qui se tiendra du 7 au 10 juin prochain, ont fait l’objet d’une conférence de presse tenue le 27 avril 2023 dans les locaux de la maison de la presse. Au cours de ces trois jours d’activités, plus d’une centaine d’exposants issus des organes de médias y sont attendus et d’importantes délégations de la sous-région évoluant dans le secteur dans le but d’échanger des difficultés et défis qui touchent la presse, dans son ensemble.

Ladite conférence de presse a été entre autres animée, par le président de la maison de la presse, Bandiougou Dante, le président de la Commission d’Organisation, Sory Kaba Sidibé et celui de l’agence de communication, Africom Afrique, Hamidou Sampy. En effet, la presse malienne qui, à travers l’organisation de ce salon, veut se veut faire entendre autrement afin que la population puisse s’enquérir mieux de son travail surtout, son utilité dans le cadre du développement du pays et l’événement sera placé sous le thème : ” La presse à l’heure du digital, défis et enjeux”. Pour rappel, ce salon est une initiative des jeunes issus d’un organe dit la “Différence”, associée à l’agence de communication “Creacom Afrique” et ce, sous la direction de la maison de la presse. Selon les initiateurs, l’objectif de ce salon d’exposition est de pouvoir réunir si possible, tous les hommes de médias autour d’un idéal commun, qu’est l’épanouissement du métier de journaliste dont la cérémonie officielle sera co-parrainée par le président de la transition. Aussi, ils précisent que durant cette 2ème édition, une synchronisation radiophonique sera faite et accompagnée par des productions audiovisuelles, des rencontres, des conférences débats sans oublier des formations de renforcement des capacités à l’intention de quelques journalistes issus de la radio et des webtv. Et d’annoncer qu’une forte délégation composée d’organes de médias du Burkina, de la Guinée, du Sénégal de la Côte d’Ivoire et du Niger est attendue à Bamako pour la circonstance avant d’inviter toutes les sensibilités du pays, à faire de cette rencontre, une réussite.

Yacouba COULIBALY

