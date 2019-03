Après huit mois de bicéphalisme, l’Association des Éditeurs de Presse (ASSEP) a un président reconnu. Bassidiki Touré, Directeur de publication du « Le Guido », a été élu, le samedi dernier, lors de l’assemblée générale l’Assemblée unitaire supervisée par la Maison de la Presse, en présence du représentant du Ministère de l’Économie numérique et de la Communication. Le nouveau bureau est composé de 16 membres.

Alassane Diombélé, représentant du Ministère de l’Économie numérique et de la Communication, a présidé cette assemblée générale unitaire de l’ASSEP en présence de Alexis Kalambry, représentant de la Maison de la Presse.

Ils sont 198 Directeurs de publication selon Alexis Kalambry à être présent à cette assemblée générale et à accorder leur voix à Bissidki Touré.

Après sa brillante élection, le tout nouveau président, entouré des 15 autres membres de son bureau, s’est adressé à ses confrères. « Après plus de huit (8) mois de croc-en-jambe, entre le Bureau de l’Association des Éditeurs de la Presse Privée (ASSEP) que je dirige depuis le 14 juillet 2018 et certains Directeurs de publication, nous voici au terme d’un bicéphalisme créé de toutes pièces », déclare-t-il avant de préciser que « l’Assemblée Générale Élective unitaire de ce matin qui consacre la légitimité et la légalité du bureau que j’ai l’honneur de diriger désormais a été accepté par les deux parties et validé par la Maison de la Presse dont nous sommes membres à part entière ».

À en croire le tout nouveau président de l’ASSEP, lui et tous les autres membres de son bureau ont été patients pendant tous ces huit mois de bicéphalisme. Ils sont restés légalistes et ouverts au dialogue à ses dires. « Oui ! Huit mois durant, nous avons accepté des compromis, rien que pour l’unicité de la Presse écrite malienne », rappelle-t-il sa bonne volonté pour l’unification de tous les Directeurs de Publication membres de l’ASSEP.

Il a saisi cette occasion pour rendre hommage aux différents médiateurs qui sont entre autres : Alexis Kalambry, Vice-Président de la Maison de la Presse du Mali et Bandiougou DANTE, Président de l’Union des Radios et Télévisions Libres du Mali (URTEL).

Bassidiki Touré s’engage…

Dans son allocution, le président Touré s’est engagé devant Dieu et les hommes à œuvrer désormais à l’unification de « la grande et respectueuse famille » des Directeurs de Publication. Leur Credo, selon lui, est la création de véritables industries de Presse. « Plus rien ni personne ne sera un obstacle aux intérêts des patrons de Presse que nous sommes », a-t-il conclu.

Ce nouveau bureau de l’ASSEP est élu pour 4 ans et est composé de 16 membres dont les noms suivent.

1-Président : Bassdiki Touré, Directeur de publication du « Le Guido »

2-Vice-président : Boubacar Kanté, Directeur de publication du « Le progrès » :

3-Secrétaire Général : Boubacar Yalkoué, Directeur de publication du « Le Pays »

4-Tresoriere générale : Mariétou Koné, Directrice de publication du «l’Africaine »

5-Secrétaire Administratif : Diakaridia Yossi, Directeur de publication du « L’Esperance »

6- Secrétaire Administratif Adjoint : Abdourahame Doucouré, Directeur de publication du « La Sirène »

7-Secrétaire aux relations extérieures : Idrissa Maiga, Directeur de publication du « L’Agora »

8-Secrétaire à l’organisation : Sibiri Traoré, Directeur de publication du « La Lumière »

9- Secrétaire à l’organisation Adjointe : Hawa K Berthé, Directrice de publication du « Tribune Mali »

10-Secrétaire aux Sports : Alou Badra Haidara, Directeur de publication du « Aujourd’hui »

11- Secrétaire aux Sports Adjoint : Drissa Kantao, Directeur de publication du « Le Confident »

12-Secrétaire à l’information : Ousmane Dao, Directeur de publication du « Midi-info »

13- Secrétaire à l’information Adjoint : Issiaka Sissoko, Directeur de publication du « Le Reporter »

14 : Secrétaire aux conflits : Makan Koné, Directeur de publication du « Nouvelle Libération »

15-Commissaire aux comptes : Abdoulaye Niangaly, Directeur de publication du « La dépêche »

16 : Commissaire aux comptes : Ali Dicko, Directeur de publication du « Nord –Info »

En tout cas, cette assemblée générale pourrait mettre fin à tous ces brouhaha au sein de cette association des patrons de la presse écrite malienne.

Boureima Guindo

