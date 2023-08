Ce samedi 29 juillet 2023, l’Association des éditeurs de la Presse privée (Assep) s’est dotée d’un nouveau bureau. A la faveur d’une assemblée élective, le directeur du quotidien, ‘’Le Pays’’, Boubacar Yalcoué, a été plébiscité par ses pairs.

Désormais, Boubacar Yalcoué préside aux destinées de l’Assep. Il vient d’être porté à la tête d’un bureau de 17 membres à l’issue d’une période transitoire de 6 mois et 15 jours. La mission du Comité transitoire ayant pris fin, la démarche démocratique a voulu que ses membres rendent le tablier. Ce, pour donner libre cours à l’élection d’un nouveau bureau. L’assemblée générale avait à l’ordre du jour l’adoption et la validation du nouveau statut de l’ASSEP et l’élection d’un nouveau bureau.

A l’entame de son intervention, le tout nouveau président de l’Assep s’est incliné devant la mémoire de ses devanciers qui ont dirigé l’Association, avant de promettre le maintien du flambeau et la fin de la gestion royale d’un groupuscule. Il n’a pas manqué de saluer les membres du comité transitoire pour avoir écrit une page glorieuse de l’histoire de l’Assep.

Selon monsieur Yalcoué, l’Assep sera un outil précieux. Il s’est appesanti sur le respect strict des textes. « Les textes ne servent à rien s’ils ne sont pas appliqués », dit-il, avant de promettre qu’ils ne ménageront aucun effort pour les respecter. De son avis, c’est l’union qui fait la force. « Nous sommes réunis comme une famille, nous invitons tous à rejoindre la famille pour bâtir l’avenir de l’Association », a–t-il conclu.

BK

ASSEP

Plein phare sur les hommes du nouveau bureau

Ils sont nombreux à siéger dans ce nouveau bureau de l’Assep. Composé majoritairement de jeunes, le nouveau bureau, cette fois-ci, est composé de directeurs de publication engagés à porter le flambeau plus haut. Les quotidiens, les bihebdos et les hebdos y sont représentés. Le président d’honneur s’appelle Ibrahim Yattara dit King.

Oumar Diamoye, secrétaire administratif

Oumar Diamoye a pris part à plusieurs combats pour la liberté de la Presse. L’actuel directeur de publication de l’hebdomadaire ‘’L’Officiel’’ est passé par plusieurs organes de presse de la place. Partout où il est passé, il a montré ses preuves. Il s’agit du ‘’Républicain’’, ‘’L’Aube’’, et ‘’Maliweb’’. Son sérieux dans le travail lui permettra d’apporter sans nul doute sa touche à la nouvelle configuration de l’Assep.

Gabriel Tiénou, Commissaire aux comptes

Directeur de publication du journal hebdomadaire d’informations générales ‘’Le Providentiel’’ lancé le 3 avril 2017. Gabriel Tiénou a travaillé au grand quotidien de la place ‘’L’Indépendant’’ du 15 janvier 2012 au 15 octobre 2016. Diplômé d’un Master 2 en journalisme et communication à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest Unité universitaire de Bamako (UCAO-UUBa) 2014-2016, il a effectué des stages de fin d’études au Commissariat du Développement Institutionnel (CDI). Gabriel est membre du comité d’experts commis pour l’élaboration du plan et stratégie de communication au compte du Commissariat au Développement Institutionnel (CDI) du 11 au 31 août 2016

Oumar Konaté, 1er secrétaire chargé des questions d’éthique, de déontologie et du renforcement des capacités

C’est le Directeur de publication du journal la Preuve. Évoluant dans la presse depuis mars 2006, Oumar Konaté fut journaliste reporter au journal Bihebdomadaire ‘’Le Zénith Balé” de 2006 à octobre 2010 avant d’être sollicité par feu Birama Fall pour créer le Bihebdomadaire “Le Prétoire”. Co-fondateur dudit journal, Konaté servira avec assiduité et loyauté pour le rayonnement du Prétoire avant de s’installer à son propre compte avec la création de l’hebdomadaire “La Preuve’’. Il mettra cette somme d’expériences au service de l’Assep pour l’épanouissement du secteur de la presse.

Bally Salif Sissoko, 2ème secrétaire chargé des questions d’éthique, de déontologie et du renforcement des capacités.

Bally Salif Sissoko a commencé sa carrière de journaliste dans le journal ‘’Le Monde – Dunyia’’ en 2009. Il y est resté jusqu’en 2013. Après, il a fait un bref séjour au journal “La Nouvelle Patrie’’. Bally Salif Sissoko est également l’un des membres fondateurs du journal ‘’Le Pays’’. Journaliste- Présentateur à la radio Fréquence 3 (RFR3), il a milité dans plusieurs associations des organisations professionnelles de la presse malienne à savoir le Syndicat des Journalistes- Reporters du Mali (Syjor), le Collectif ‘’Sauvons la Presse’’ (CSP), l’Union Nationale des Jeunes Éditeurs de Presse (Unajep). Bally Salif Sissoko est détenteur d’une Maîtrise en Droit Privé et d’un Master 2 de recherche en Droit Privé Général et aujourd’hui directeur de publication de l’hebdomadaire ‘’Mali Sadio’’

Moussa M Bagayoko : 2ème vice-président

Peu bavard mais très efficace, Moussa Bagayoko alias Baga a un parcours dans ce métier. Il a commencé avant beaucoup d’autres membres de l’actuel bureau. Journaliste reporter au journal ‘’La Nouvelle Tribune’’, il est passé par beaucoup d’autres organes avant de lancer le journal ‘’L’Humanité’’ qui est dans les kiosques tous les lundis. Il a aussi fait un passage au quotidien ‘’Nouvelle Libération’’ à l’époque Télégraphe. Il a déjà été membre de l’Assep sous la présidence de feu Birama Fall

Abdrahamane Sissoko, secrétaire chargé à la communication

Abdrahamane Sissoko est un journaliste malien, diplômé de la Flash où il a obtenu une maîtrise en géographie option Développement. Il est aussi détenteur d’une Licence en journalisme multimédia obtenu à l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (Esj Lille) et à l’université de Lille (France) et d’un Master en Journalisme-Communication obtenu à l’UCAO-UuBa. Fondateur et directeur de publication du journal ‘’Le Wagadu’’ depuis 2018, c’est est un ancien du Journal ‘’Le Pays’’ dont il fut le rédacteur en chef. Il est aussi journaliste à la radio ‘’Rempart’’ et au site ‘’mailweb.net’’. Abdrahamane Sissoko est lauréat du prix et de la 3e édition du Prix Mali Média Awards (MaMA 2019) et de la 3e édition du prix Oumar Diallo en 2019.

Toumani M. Coulibaly, secrétaire adjoint chargé des relations extérieures et de la coopération

Juriste de formation, Toumani Coulibaly est aujourd’hui le directeur de publication de l’hebdomadaire ‘’Le Bâtisseur’’. Avant de lancer ce canard, Toumani a dû cravacher dur pour se frayer un chemin. De 2008 – 2015 : Stagiaire, puis animateur et journaliste à la Radio ‘’Patriote’’. En novembre 2008, il est stagiaire puis reporter au Journal ‘’La Révélation’’, un hebdomadaire d’informations générales. De 2011 à 2014, il est rédacteur en chef du Journal ‘’Maliba Info’’, un bihebdomadaire d’informations générales. En février 2014, il est directeur délégué du journal ‘’La Sentinelle’’, un bihebdomadaire d’informations générales.

En mai 2014, il est directeur de publication du journal ‘’Mali Info’’, un hebdomadaire d’informations générales. De février 2016 à nos jours, il dirige le journal « Le Bâtisseur », hebdomadaire d’informations générales qu’il a fondé.

Youssouf Diallo, Directeur de publication du journal ‘’La Lettre du Peuple’’

Juriste de formation, Youssouf Diallo est titulaire d’une Maîtrise en droit obtenu à la Faculté des sciences juridiques et économiques. Il a fait ses premiers pas dans la presse en 2006 à l’hebdomadaire spécialisé dans les faits divers, L’Inspecteur. Après un stage de trois mois, il intègre la rédaction de ‘’Le Quotidien de Bamako’’ en qualité de journaliste reporter. A la fermeture de ce journal en 2007, poursuivant son amour pour le métier de journaliste, il a travaillé à l’hebdomadaire « Le Nouvelliste » entre 2007 et 2008. Toujours déterminé à faire carrière dans le monde de la presse écrite, il intègre la rédaction du bihebdomadaire « 22 Septembre » en juillet 2009. Après 5 ans passés à 22 Septembre, il décide de prendre son destin en main en fondant en décembre 2016, l’hebdomadaire populaire « La Lettre du Peuple ».

Mostapha Diawara, 1er vice-président

Juriste de formation, Moustapha Diawara, depuis la Fac des Droits, a embrassé le journalisme à travers des stages dans de nombreuses rédactions de la place. Il fera ses véritables marques à la faveur du lancement du “Quotidien de Bamako” au sein duquel il gravira tous les échelons, avant de décider de quitter avec tout le personnel suite aux reproches du promoteur par rapport à un article de presse qui n’a pas fait de cadeau à un puissant ministre du temps d’ATT. Par la suite, le jeune journaliste fera éclore son talent de chroniqueur et brillant éditorialiste dans d’autres organes de la place (Nouvelle Libération, Albatros, Canard Déchaîné et Tjikan). Pour sa nomination au ministère de la Communication et de l’Économie numérique, au sein du cabinet du porte-parole du gouvernement d’IBK, Dr Choguel Maïga a été une première expérience réussie pour lui dans la haute administration. C’est en 2016, après le départ de son ministre de tutelle du Gouvernement qu’il décide de lancer son premier titre “Le Sursaut”. Trois ans seulement après, il signera son retour au cabinet du même ministère auprès cette fois-ci du ministre Arouna Modibo Touré, qui continuera sa collaboration exemplaire avec Moustapha DIAWARA à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports. Après ce passage réussi dans la conduite de la Communication de ce département stratégique, il décide de se consacrer à l’animation de son journal ” Le Sursaut”. Avec cette élection en qualité de 1er vice-président au sein du bureau de l’Assep, Moustapha Diawara signe son retour au sein de cette faîtière où il avait occupé le poste de Secrétaire chargé des Relations extérieures sous la conduite de Bassidiki Touré. Disponible et cultivé, le concours de Diawara pour la réussite du mandat de l’Assep sera crucial.

Abdoulaye Niangaly, le commissaire aux comptes

Directeur de publication du journal ‘’La Dépêche’’, Abdoulaye Niangaly est l’un des pionniers de la presse malienne. Ancien parmi les anciens, il a formé pas mal de jeunes directeurs de publication qui font leur petit bout de chemin aujourd’hui. Sa longue et riche carrière a commencé en 1997 où il fait ses premiers pas au journal ‘’Le Républicain’’. Ensuite, il fait tour à tour le journal ‘’Quotidien de Bamako’’, l’hebdomadaire ‘’Le 26 Mars’’, le bihebdomadaire ‘’Le Prétoire’’. Il n’est pas sa première expérience au sein d’un bureau de l’Assep. Pendant le mandat de Bassidiki Touré, Niangaly occupait aussi un poste.

Sibiri Traoré, Secrétaire à l’organisation

Depuis 1997, Sibiri a connu le monde des médias avec son premier passage à la radio ‘’Benkan’’ comme stagiaire. Après 6 mois d’intense formation, Sibiri Traoré va rejoindre la Radio ‘’Tabalé’’ de 1998 jusqu’à 2006 où il est resté comme rédacteur en chef et coordinateur. Communément appelé Docteur, il a effectué plusieurs formations à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. En 2006, il a préféré créer son journal ‘’La Lumière’’, un hebdomadaire d’investigations et d’informations générales qui paraît tous les mardis. Sibiri est connu pour son combat pour la liberté de la presse.

Moussa Diarra, Secrétaire à l’information adjoint

Né à Kati, après avoir décroché son diplôme de baccalauréat au Lycée Askia Mohamed de Bamako, Moussa Diarra intègre la faculté des Langues, Arts et Sciences humaines où il obtient sa Maîtrise en géographie option aménagement. C’est en 2005 qu’il embrasse le métier de journaliste à la radio ‘’Pinana’’ de Kati en qualité de journaliste sportif. En 2007, il intègre la radio ‘’Tabalé’’, avant de déposer ses valises à la radio ‘’Guintan’’ de Bamako, toujours comme journaliste sportif. Dans la presse écrite, il fera ses premières expériences au journal “La Lumière” avant de rejoindre la rédaction des journaux “Fanion”, “Le Jour” et “Dabaliban” de feu Hamidou Cissé comme journaliste puis Rédacteur en Chef. De la disparition de ce dernier à nos jours, Moussa Diarra dirige ces journaux en tant que Directeur de publication. En dehors de la presse écrite, il est aussi Rédacteur en Chef d’une chaîne de Télévision du Mali ‘’Energie TV’’ et chargé de communication de la Fédération Malienne de Judo et Ji Jutsu depuis plus de dix ans. Moussa est jeune mais d’une expérience avérée au sein de la corporation.

Abdourahmane Doucouré, secrétaire général

Ancien secrétaire administratif du bureau dirigé par Bassidiki Touré, Abdourahmane Doucouré est diplômé d’une Maîtrise en Anglais de la Flash et d’un Master 2 de l’Ecole supérieure de de la technologie et du Management (Estm). Il fait ses premiers pas dans la presse en 2006 avec l’hebdomadaire ‘’Le Messager’’. Après des années dans ce journal, il a ensuite travaillé avec plusieurs médias nationaux et internationaux. Rédacteur en chef du journal ‘’Le Caïman de Inde’’, M. Doucouré a été correspondant de plusieurs journaux notamment, le célèbre magazine ‘’Vanity First’’. Il a une expérience dans la communication de plusieurs organisations internationales, comme Plan International, Peace Corps etc. Il a participé à plusieurs formations d’ici et d’ailleurs. En décembre 2014, il lance l’hebdomadaire ‘’La Sirène’’ qui deviendra bihebdomadaire avec d’autres jeunes de la place. Il est également le promoteur du site 223infos.net.

Boubacar Yalkoué, le nouveau président

Le Directeur de Publication du journal ‘’Le Pays’’, un quotidien de la place, il a commencé dans la presse à la fin des années 2008. ‘’Le Matin’’, un hebdomadaire de la place est le premier organe où il a fait ses premiers pas comme stagiaire. Quelques années après, ce fut le début d’une riche carrière qui l’a amené successivement aux journaux ‘’Albatros’’, ‘’Le Canard Déchaîné’’ et enfin ‘’La Nouvelle Patrie’’. En 2013, il a lancé son propre journal avec d’autres confrères. Au tout début, le journal était hebdomadaire. Deux ans plus tard, il est passé bihebdomadaire. A partir de 2018, le journal est devenu quotidien. Après ce défi relevé, il a installé en début 2020 un groupe de Média appelé Les Editions Faso composé de : Le Pays (journal) ; Fasomali.com (site web) Faso (web radio) et faso-imprim (une imprimerie). En marge de ce parcours, il a été membre actif de plusieurs associations de presse : Le Trésorier du Cadre de Concertation des Directeurs de Publication (Ccdp) en 2015, vice-président de l’Union Nationale des Jeunes Éditeurs de Presse (Unajep), Président actif du Mouvement de Protection de la Presse contre les Violences (MPV-Mali) depuis 2017, Secrétaire général de l’Assep en 2018. De son arrivée dans l’espace de la presse à nos jours, Boubacar a été présent à tous les combats pour la défense et la préservation de la liberté de presse et la liberté d’expression. Il a comme crédo : « sans liberté, pas de démocratie et sans démocratie pas d’État de droit. Et cela conduit au musèlement de la presse ».

Albadia Hamadoun Dicko, trésorier

Albadia Dicko est enseignant de formation, journaliste communicant, fondateur et directeur de publication de ‘’Kaloum Info’’ et membre de l’Assep depuis 2014. Albadia est titulaire d’une Licence en Gestion des Ressources Humaines, d’un DUT en Informatique de Gestion de l’Institut Spécial des Techniques Commerciales et Comptable Istcc de Bamako. Il a été reporter stagiaire, reporter titulaire, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef. En 2006, il commence le journalisme à ‘’BAMAKO INFO’’, à la radio ‘’DONKO’’ comme présentateur du journal parlé et de l’émission débat ‘’Ma commune et son développement’’. Il continue au journal ‘’Mali demain’’, avant d’être directeur des infos à la télévision ‘’Mamelon’’ et directeur du Desk info, DRH de la radio ‘’Rempart‘’. Il devient fondateur et directeur de publication de ‘’Kaloum Info’’ depuis juillet 2014 et participe à la création de l’Union Nationale des Jeunes Éditeur de Presse (Unajep) en 2016. Avide de connaissances, il a suivi la formation théorique et pratique en Information et Média Électronique avec l’Agence palestinienne de la Coopération Internationale Pica en collaboration avec le ministère de l’Education Nationale du Mali en 2019. Vu les enjeux et défis énormes à relever pour l’épanouissement des entreprises de presse, il démissionne de l’enseignement qu’il faisait concomitamment avec le journalisme en décembre 2019.

Commentaires via Facebook :