Le Premier ministre (ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation), le Général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré les acteurs de la presse malienne jeudi dernier, 12 décembre 2024. Il s’agissait avant tout d’établir un cadre de discussions franches et ouvertes. Et les échanges ont été francs dans une ambiance de courtoisie.

«La presse constitue une composante très importante dans notre pays» ! Telle est la conviction exprimée par le Premier ministre Abdoulaye Maïga jeudi dernier (12 décembre 2024) lors de sa première rencontre avec les acteurs de la presse. «Nous avons besoin de la presse pour l’atteinte de nos objectifs. Nous ferons en sorte que la presse soit plus dynamique dans notre pays», a promis le Général de division. Mais, cette utilité de la presse, nous ne l’avons jamais ressentie depuis le début de cette transition. La preuve ? Tous les médias sérieux qui refusent de céder à la manipulation (ou à d’autres formes d’utilisations contraires à l’éthique et à la déontologie) sont aujourd’hui à l’agonie. Des médias volontairement asphyxiés avec des acteurs constamment sous pression dans l’exercice de leur fonction.

Face au PM, le président de la Maison de la presse (MP) n’est pas passé par quatre chemins pour lui dire ce que les femmes et les hommes des médias attendent de lui aujourd’hui qu’il est à la Primature. La liberté de la presse, la relecture des textes régissant le cadre juridique des médias maliens et surtout la question de l’aide à la presse ont été les trois principaux abordés par El Hadj Bandiougou Danté dans son intervention. Au finish, a déclaré (une doléance répétée trois fois) le président de la MP, «nous attendons de vous les conditions de la création d’un espace médiatique assaini, favorable à la libre expression, et une aide spéciale conséquente pour la presse malienne».

En réponse, le PM a insisté sur l’importance de la presse qualifiée de «composante essentielle de la société». Pour la circonstance, le Général de division Abdoulaye Maïga a exhorté les médias à s’unir dans un esprit patriotique, surtout en période de crise où des moyens considérables sont mobilisés. Pour ce qui est des doléances exprimées par le président de la MP, il les a jugées «légitimes». Il a assuré que le gouvernement déploierait d’importants efforts tout en tenant compte des priorités nationales.

«Nous sommes en démocratie» et des voies de recours existent pour traiter les éventuels abus ou manquements, a poursuivi le chef du gouvernement en évoquant la nécessité de créer un espace médiatique sain. Le Premier ministre a aussi invité les professionnels des médias à faire preuve de davantage de rigueur et de professionnalisme, tout en favorisant l’auto régulation. Ce qui n’est pas trop exigé non plus !

Kader Toé

Commentaires via Facebook :