Filoména Silva, Présidente du Jury du P.a.j.i –NZ : «Même dans les moments difficiles, une presse libre et indépendante est essentielle»

Le 21 octobre 2023, les rideaux sont tombés sur la 10è édition du Festival international de la liberté d’expression et de la presse (F.i.l.e.p). Au cours de la soirée Gala de remise du Prix africain du journalisme d’investigation Norbert Zongo (P.a.j.i –N.Z), Filomena Silva, présidente du Jury, a insisté sur la nécessité pour les journalistes africains, de poursuivre leur travail, malgré le contexte particulièrement difficile et complexe.

Les dossiers de candidatures du P.a.j.i -NZ 2023, ont été évalués par un Jury international, composé de 7 membres. Il s’agit de Filomena Silva du Cap-Vert (présidente), Will Fitzggibon de l’Australie et des USA (rapporteur), Cris Chinaka du Zimbabwe, Bahija Belmabrouk de la Tunisie, Bagassi Koura du Burkina Faso et des USA, Samuel Appiah Darko du Ghana et Cheickh Fall du Sénégal.

Filomena Silva est journaliste cap-verdienne et fondatrice du journal d’investigation Assemana, basé à Praia. Ancienne présidente (2017 – 2019) de la Cellule Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (Cenozo), elle fut membre du Conseil d’Administration d’Open Society for West Africa (Osiwa). Réputée pour son engagement en faveur d’un journalisme rigoureux et affranchi de toutes les entraves, Filomena Silva a plusieurs fois été sollicitée, pour participer au Jury de prix d’excellence en journalisme à travers le monde.

Elue par ses paires pour présider le Jury de l’édition 2023 du P.a.j.i -NZ, elle a scrupuleusement supervisé l’évaluation de 118 dossiers de candidatures, issues de 29 pays d’Afrique. «Chaque dossier de candidatures a contribué à l’objectif du P.a.j.i -NZ, celui de défendre la vérité, la justice et la liberté d’expression. Les lauréats que nous récompensons aujourd’hui, incarnent la meilleure tradition du journalisme d’investigation et nous espérons que leurs réalisations serviront d’inspiration à tous ceux qui œuvrent pour un monde plus juste, transparent et informé », a-t-elle déclaré lors de la soirée Gala de remise du P P.a.j.i -NZ 2023.

«Cette cérémonie est l’occasion de célébrer l’excellence, la détermination et l’engagement envers un journalisme de qualité, essentiel pour le développement de nos sociétés africaines. Norbert Zongo est un symbole de courage et d’intégrité. Il a laissé un héritage durable, celui-ci continue d’inspirer des journalistes à travers l’Afrique et même au-delà. Son nom est associé à la quête inlassable de la vérité, au dévoilement des abus et à la promotion de la justice. En son honneur, ce Prix a été créé pour récompenser ceux qui suivent son exemple et ne craignent pas de mettre en lumière les problèmes critiques affectant nos communautés », a fait observer Filomena Silva.

Et la présidente du Jury de poursuivre : « Les travaux que nous récompensons aujourd’hui, sont le résultat d’efforts inlassables pour creuser plus profondément, poser les questions difficiles et faire preuve de courage dans la recherche de la vérité. Nous sommes témoins de la puissance du journalisme d’investigation, pour provoquer le changement, la responsabilité et la transparence. Ces enquêtes nous rappellent que, même dans les moments difficiles, une presse libre et indépendante est essentielle pour maintenir l’intégrité de notre démocratie et garantir que le pouvoir reste responsable ».

Source : cenozo.org

Palmarès du PAJI-NZ 2023

Le 21 octobre 2023, le Jury de l’édition 2023 du P.a.j.i-NZ a dévoilé les lauréats dans chaque catégorie. Au total, 12 lauréats, dont 4 membres de la Cenozo ont été distingués dans 4 catégories (Radio, TV, Presse en ligne et presse écrite).

Le SEBGO D’OR, le prix de la meilleure enquête toutes catégories confondues, a été décerné au journaliste Manasseh Azure Awuni pour son enquête dans la catégorie TV qui révèle le scandale des pulvérisations de Covid-19 initié par le président Akufo-Addo au Ghana. Le Jury a par ailleurs décerné une mention spéciale au journaliste Kelly Kanda du Mali pour la pertinence de son enquête en Radio sur le calvaire des femmes victimes de viol au Mali. Voici le palmarès du P.a.j.i-NZ 2023.

CATÉGORIE RADIO

3e Azil Momar Lo (Sénégal) : Journaliste d’investigation et fact-checker, Azil a été le lauréat du P.a.j.i-NZ 2021 en catégorie Radio. Pour cette édition, il arrive 3e avec son enquête sur le trafic de chanvre indien à Rufisque par l’usage de motocyclettes, intitulée : « Les nouveaux motards du Cartel ».

2e Akissi Marthe Kra (Côte d’Ivoire) : Journaliste-reporter et présentatrice à Radio Côte d’Ivoire, elle est déjà multiple lauréate de plusieurs prix en journalisme. Son enquête intitulée « Bianouan, les malades invisibles du mercure » est deuxième au palmarès de la catégorie Radio du P.a.j.i-NZ 2023. C’est production qui révèle comment l’un des symboles du sud-est de la Cote d’Ivoire, est en train de sombrer à cause de l’activité minière illégale, dans la zone qui contamine cette source où près de 50 mille habitants tirent une bonne partie de leur alimentation.

1er Zefania Zulu (Zambie) : Zefania Zulu est un journaliste d’investigation basé à Lusaka, en Zambie, avec plus d’une décennie d’expérience dans l’industrie des médias. Il se spécialise dans le reportage d’enquête, sur communautés locales et transfrontalières avec un accent sur la politique, l’environnement, la terre, la corruption, les droits de l’homme et les communautés autochtones. Il remporte le P.a.j.i-NZ 2023 en catégorie Radio avec son enquête « Exploitation of Copper Mine in Zambia », une œuvre qui exploite comment l’exploitation du cuivre zambien, ne profite pas aux populations locales, au contraire.

CATÉGORIE TÉLÉVISION

3e Fransisca Enchill (Ghana): Journaliste d’investigation, audacieuse plusieurs fois primée, Francisca est la première femme lauréate du prix du meilleur journaliste d’investigation de l’année lors des 26e Ghana Journalists Awards du Ghana. Son enquête « Corruption Watch investigations : Pregnant women compelled to pay for treatment already covered under NHIS », démontre comment les femmes enceintes du Ghana, sont obligées de payer pour des soins censés être couverts par l’État.

2e Ibrahim Karanja (Kenya) : Journaliste spécialisé dans les enquêtes, les affaires courantes, la politique et la gouvernance, la criminalité et la sécurité, Ibrahim Karanja travaille pour le « Nation Media Group » au Kenya. Ce soir il reçoit le 2e Prix télévision du P.a.j.i-NZ 2023, avec l’enquête « Black Gold Heist | The Rot in the Coffee Sub-Sector » qui parle de la pourriture dans le sous-secteur du café au Kenya.

1er Manasseh Awuni (Ghana) : Il remporte le 1er Prix dans la catégorie Télé, avec son enquête «The Covid-19 Spraying Scandal Initiated by President Akufo-Addo » qui plonge dans les méandres du scandale des pulvérisations de Covid-19 initié par le président Akufo-Addo au Ghana. Comment des officiels ont profité de la Covid-19 et du programme de désinfection des marchés et places publiques du Ghana pour s’enrichir.

CATEGORIE PRESSE EN LIGNE

3e Momar Dieng (Sénégal) : « Main basse chinoise sur l’arachide sénégalaise : du désordre dans la filière, aux soupçons de blanchiment de capitaux », c’est l’enquête de Momar Dieng paru le 20 mai 2021 sur le site d’Impact.sn dont il est le fondateur et le dirigeant. Cette enquête expose les méthodes des firmes chinoises qui sont en train de tuer à petit feu, le marché local de l’arachide et de son huile au pays de la Téranga.

2e Manasseh Awuni (Ghana) : C’est un journaliste d’investigation, primé à plusieurs reprises et spécialiste en reportage d’investigation sur la corruption, qui collabore avec plusieurs médias au Ghana et à l’étranger. La série d’enquêtes des cas de viols de femmes en quête de maternité par leur médecin traitant lui vaut le P.a.j.i-NZ d’argent dans la catégorie presse en ligne, avec l’œuvre intitulée « The licensed sex predator ».

1er Pierre Claver Kuvo (Togo) : Journaliste d’investigation Togolais, il a réalisé la meilleure enquête en Presse en ligne du P.a.j.i-NZ 2023 dans le cadre du projet Shadow Diplomats de l’Icij, publiée le 13 décembre 2022. Il s’agit de l’histoire intitulée « Un empire pour les mines ». Cette enquête explique et dénonce comment des hommes d’affaires, actifs notamment dans le secteur minier, arrivent à se faire désigner Consul honoraire de pays africains, comme le Togo et profitent de ce titre de diplomate pour faire des trafics de tout genre.

CATEGORIE PRESSE ECRITE

3e Babacar Gueye Diop (Sénégal) : Sur son CV, il est mentionné qu’il est désireux de développer constamment ses compétences, afin d’assurer son évolution professionnelle, à travers l’identification d’idée d’enquêtes et de reportages. Journaliste au « Quotidien National, son enquête Réforme de la gestion de l’hydraulique rurale : l’eau de désolation », met à nu les incompétences et incohérences des concessionnaires sénégalais, dans la distribution d’eau.

2e Boudal Ndiath (Sénégal) : Fondateur du site Dakarexpress.net et de Sénégalsport et journaliste au groupe de Presse « E-Médias », Boudal Ndiath a travaillé sur un sujet de criminalité organisé, notamment le phénomène de la circulation de faux billets. Son enquête intitulée « Faux billets sur l’axe Louga-Thiès-Dakar : trafic dense » lui rapporte le P.a.j.i-NZ d’argent en Presse écrite.

1er Ibrahim Manzo Diallo (Niger) : Journaliste d’investigation basé à Agadez, à près de 1000 km de la capitale Niamey, il est le directeur de publication du journal « Aïr Info Agadez ». L’enquête qui lui vaut cette récompense, s’intitule « Mali-Burkina-Niger, orpaillage clandestin et terrorisme : de la sueur, du sang et des larmes ». C’est une enquête transfrontalière qui met en lumière les liens étroits entre l’orpaillage clandestin et les groupes terroristes qui endeuillent les contrées du Sahel entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Commentaires via Facebook :