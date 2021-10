Journée presse et justice : « Chacun assumera sa part de responsabilité », dixit le ministre Kassogué

La maison de la presse de Bamako a abrité, le mardi 5 octobre 2021, la deuxième édition des journées presse et justice sous la présence de monsieur le ministre de la justice et des droits de l’homme, garde seaux, Mahamadou Kassogué.

A l’entente de ses propos, le ministre Kassogué a rendu un hommage cher aux professionnels des médias et exprimé toutes sa gratitude pour le professionnalisme et la promptitude avec lesquels la presse a su accompagner le gouvernement dans le cadre de la première journée d’échange (presse et justice) déclaré Mr le Ministre

« La justice et les médias sont dans une alliance naturelle, caractérisée par la recherche d’éléments dont la bonne exploitation permet de servir les citoyens dans leur quête d’information ou de justice. Mon département, en scellant ce partenariat dynamique entre la presse et la justice, est conscient du rôle fondamental dans l’administration et la distribution de la justice en tant qu’instrument de conscientisation contre l’incivisme corollaire de comportements infractionnels, mais aussi de boussole pour l’orientation de l’action judiciaire » a déclaré le ministre Kassogué.

Pour le Garde des Sceaux, la lutte contre la corruption et la délinquance économique financier est un combat mené chaque jour, un combat au quotidien, certes avec discernement, mais « fermeté et efficacité ». « Nous sommes tous interpeléset j’espère que chacun assumera sa part de responsabilité », a-t-il ajouté.

Le président de la Maison de la presse a saisi l’occasion pour soumettre les préoccupations des journalistes et l’insécurité dans laquelle les médias maliens évoluent.

Hatouma Traoré

