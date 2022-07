La première édition du salon des médias, du 30 juin au 2 juillet 2022, s’est clôturée par une cérémonie de remise de trophées le mercredi 20 juillet dans la salle 200 places du palais de la culture. « Le rôle des médias dans la Refondation du Mali » était le thème retenu pour cette édition.

L’objectif de ce salon était de regrouper les hommes de médias et de la communication autour d’un idéal qui est de faire connaître les produits et services et surtout de créer un cadre pouvant mettre en lumière ceux qui, nuits et jours, mettent la lumière sur les autres.

Au cours de la cérémonie, 3 personnes ont été distingués. Il s’agit d’Abdoul Majid Thiam, journaliste, secrétaire de rédaction, Fatou Kiné Fall, technicienne à la radio Kledu et Kola Diadiè Tounkara, technicien à l’ORTM. Ils ont été reconnus pour leur travail acharné.

Aminata Agaly Yattara

