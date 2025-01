Grâce au financement de l’Ambassade des Etats-Unis au Mali par l’entremise de l’USAID, la Maison de la Presse organise une série d’ateliers de renforcement des hommes de médias en matière de lutte pour la prévention et l’apaisement des tensions socio-politiques en période électorale.

Présidée par Mohamed Ag Abachar, Chef de cabinet du département en charge de la Communication de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, la cérémonie d’ouverture de cette série de sessions de formation a eu lieu le 13 janvier dernier. C’était en présence de Son Excellence Rachna Korhonen, Ambassadeur des Etats-Unis au Mali, du Président de la Maison de la Presse Bandiougou Danté, du représentant de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE), Léopold Konaté, de celui de la Haute autorité de la communication (HAC), Modibo Coulibaly et de celle du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Fata Maïga.

Le Président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté, a annoncé le lancement d’une série d’activités de renforcement des capacités des hommes de médias, à l’occasion des scrutins électoraux. Cela passe par une nécessaire complémentarité, sans omettre un soutien ou un accompagnement partenarial, a-t-il expliqué.

Pour la diplomate américaine, l’éducation aux médias et à l’information n’est pas seulement un outil pour les journalistes. A en croire Rachna Korhonen, c’est une arme puissante pour chaque citoyen souhaitant comprendre le monde et contribuer activement à la construction d’une société plus juste et équitable. Selon elle, l’information de qualité est la pierre angulaire de la démocratie

Le Chef de cabinet du ministère de la Communication, Mohamed Ag Abachar, a rendu hommage à ceux qui ont perdu la vie sur le champ d’honneur. Il a souligné que les ateliers de formation se dérouleraient respectivement à Sikasso, Bamako et Ségou. Ils sont initiés dans le cadre dynamique d’un partenariat entre la Maison de la Presse et les USA via leur ambassade. Pour la promotion de la paix et de l’unité nationale, les hommes de médias sont invités à être des acteurs d’avant-garde.

Par Mohamed Koné

Session bien tenue par Sadou et Mahamane Hamèye

Du 14 au 17 Janvier 2025, les formateurs Sadou Yattara et Mahamane Hamèye Cissé se sont entretenus avec les journalistes divisés en deux groupes. Ils ont expliqué la régulation de la communication et des médias, la régulation de la communication et des médias, les parties prenantes et acteurs des élections, l’éthique et la déontologie du journaliste, le reportage en période électorale. Les codes et chartes ont été évoqués au cours de cette session de renforcement de capacités. On peut retenir, entre autres, le code de déontologie du journaliste malien ; la charte d’antenne de radio et télévision ; le code de bonne conduite ; la charte des blogueurs ; la charte de l’Appel Mali ; la charte de l’expression du réseau des femmes du Mali ; la charte de protection des enfants ; la charte d’inclusion des personnes vulnérables.

Au terme de la session, des recommandations ont été formulées par les participants à l’endroit du partenaire stratégique et de la Maison de la Presse, en vue de renforcer le professionnalisme des journalistes.

Après les étapes de Sikasso et de Bamako, la série de formation va se poursuivre à Ségou grâce au soutien financier de l’Ambassade des USA au Mali.

M.K

