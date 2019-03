Trois mois après sa nomination, le nouveau Directeur général de l’ORTM, Salif Sanogo, s’est présenté aux hommes de médias ce mardi 19 mars 2019, à la Maison de la presse. L’objectif pour le DG était de rassurer ses collègues sur sa disponibilité.

Pour sa première rencontre avec ses confrères, Salif Sanogo a tout d’abord présenté ses excuses pour avoir pris trop de temps avant de prendre langue avec la grande famille de la presse malienne.

« L’ORTM est membre de la Maison de la presse. Et généralement, je n’aime pas l’appellation ‘’presse privée, presse publique’’, car nous appartenons à la même famille. Je préfère l’appellation la presse nationale », a affirmé le patron de l’ORTM. Selon lui, tous les médias n’ont qu’une seule mission qui est celle du traitement de l’information et de la communication et cela, dans les règles de l’éthique et la déontologie.

Par ailleurs, il a tenu à réitérer la disponibilité de l’ORTM auprès de tous les médias maliens, tout en demandant à son tour leur accompagnement pour la réussite de la tâche qui lui est confiée. A l’en croire, si la presse arrive à s’entendre, la démocratie malienne en sortira grandie pour le plus grand bonheur des Maliens.

Adama TRAORE

