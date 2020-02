Hier, mardi 11 février 2020, dans l’après midi, des responsables du service de la communication de la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali) ont effectué une visite au quotidien d’informations générales « Le Républicain ». La délégation de la Minusma qui était conduite par Olivier SALGADO, a été accueillie par le directeur de publication du journal « Le Républicain », Boukary DAOU. Au cours de cette visite, les échanges ont porté sur le renforcement des relations entre la Minusma et la presse de façon générale, des sujets d’actualités au Mali, parmi lesquelles, le redéploiement de l’armée malienne reconstituée à Kidal, dont le départ a été donné le lundi 10 février 2020 à Gao. «Notre intérêt est que ce redéploiement de l’armée malienne reconstituée à Kidal se passe bien», a souligné Olivier SALGADO de la Minusma.

C’est aux environs de 16 heures que la délégation de la Minusma comprenant Olivier SALGADO et Yaye SENE a été accueillie par le directeur de publication du journal « Le Républicain », Boukary Daou. Puis s’en est suivie la visite des différents bureaux de votre quotidien d’informations générales, notamment la « Salle de Rédaction ». Plus qu’une visite de courtoisie, plusieurs sujets furent débattus lors des échanges entre la délégation de la Minusma et le directeur de publication du journal Le Républicain en présence des journalistes. Dans ses mots de bienvenue, le directeur de publication du journal « Le Républicain », Boukary Daou a remercié la délégation de la Minusma de l’intérêt pour son organe et a salué les efforts d’information et de communication de la Minusma. Il a ajouté que la Minusma joue un grand rôle au Mali en termes de sécurisation, de formation, de respect des droits de l’homme, d’assistance humanitaire et en termes de développement à travers les projets à impact rapide. En outre, le directeur a mis l’accent sur la nécessité de sécuriser l’acheminement des matériels électoraux et les opérations électorales par la Minusma dans les zones affectées par la crise. Pour sa part, Olivier SALGADO s’est réjoui de l’accueil qui a été réservé à sa délégation.

Selon le visiteur Olivier SALGADO, beaucoup a été fait de 2013 à 2020 en termes d’efforts pour la sécurité au Mali, notamment les patrouilles des casques bleus avec les Famas, qui sont assez dissuasives. « On continuera à faire mieux », a-t-il dit. Il a exprimé toute sa disponibilité pour offrir à la presse des informations saines. Les sujets relatifs au redéploiement de l’armée malienne reconstituée à Kidal, et au dialogue avec les djihatistes au Mali, ont été abordés au cours des échanges entre le communicateur de la Minusma et les journalistes du Républicain. «Notre intérêt est que le redéploiement de l’armée malienne reconstituée à Kidal se passe bien», a souligné Olivier SALGADO. Au terme des échanges, les deux parties ont promis de multiplier ces genres de rencontre.

Aguibou Sogodogo

