23 Janvier : Journée Mondiale des Solitudes : Les Personnes Déplacées internes, un véritable problème d’isolement social

L’isolement social est un enjeu majeur complexe, en particulier de santé publique. Le manque de relations sociales a un effet néfaste sur la santé. C’est un manque qui déséquilibre la vie d’une personne. Des études ont montré que les personnes socialement isolées courent un plus grand risque de décès prématuré.

Une crise est un facteur déclenchant de solitude ou d’isolement. C’est le cas de notre pays avec l’insécurité qui a provoqué un déplacement massif des populations que nous appelons personnes déplacées internes-PDI. Une situation sécuritaire qui a conduit à l’isolement de milliers de personnes contraintes de fuir à l’intérieur de leur propre pays.

Quitter la terre qu’on aime, à laquelle on s’y est habituée pour aller ailleurs crée toujours un sentiment de manque, une mélancolie, une solitude, un isolement.

Ils étaient habitués à leur vie en communauté, ils s’étaient familiarisés à une façon de vivre. Le terrorisme ne leur permettant plus d’y rester, ils ont dû abandonner leurs maisons, leurs troupeaux, leurs terres en ne prenant que ce qu’ils pouvaient et en abandonnant tristement leurs villages.

L’isolement des personnes déplacées internes est un vrai problème social et sanitaire à prendre au sérieux. L’isolement ou la solitude peut occasionner directement des problèmes psychologiques ou psychiatriques et sur le système immunitaire, rendant les personnes vulnérables aux maladies. La solitude peut entraîner des dérives : alcoolisme, drogue, prostitution, sexualité non contrôlée etc.

Il est nécessaire d’accompagner les Personnes Déplacées Internes en facilitant leur bonne intégration dans notre réseau social, en facilitant les rencontres et les interactions entre personnes, en créant un rituel social pour elles, en leur redonnant plus de confiance, en créant des activités pour elles afin de les occuper etc.

Nous devons développer et promouvoir les stratégies avancées d’offre de services de santé afin de s’adapter à la situation délicate que nous vivons injustement.

Pr. Charlemagne Ouédraogo/Gynécologue-Obstétricien

