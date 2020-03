L’association des médecins libéraux du Mali a tenu son assemblée statutaire le samedi 29 février 2020 dans les locaux de la Maison des Aînés de Bamako. Le renouvellement du bureau et les problèmes de la corporation étaient à l’ordre du jour. Boureima Afo Traoré est réélu à la tête du bureau pour un mandat de 3ans qu’il compte mettre au service du développement de ses paires et de la santé du Mali.

Le représentant du ministère de la santé et des affaires sociales, Dr Diarra Dounaké et le Dr Aboubacar Niaré secrétaire général par intérim du syndicat des médecins du Mali ont participé aux travaux de cette session. Une session axée sur le bilan du bureau sortant, son renouvellement. Le Dr Niaré dans son intervention a touché du doigt les multiples difficultés rencontrées dans leur secteur commun. Et pour sa part, le représentant du ministre, le Dr Dounaké Diarra a souligné l’apport incommensurable des médecins libéraux au système sanitaire, le privé relais d’appui aux efforts étatique, assure près de 60% des consultations et 80% des examens médicaux de la place.

Cependant dans un souci de réglementation, les autorités procèdent à la fermeture des structures privées jugées inappropriées, une mesure que ne rejette pas l’AMLM qui compte tout mettre en œuvre pour cette régulation du secteur sans que dommage injustifié. « Le système sanitaire privé partage avec l’Etat la même vision » déclare le président de l’AMLM Dr Boureima Afo Traoré. Poursuivant le Dr Traoré estime que l’Etat devrait octroyer une subvention au secteur privé pour les permettre de bien mener leur mission. Une mission qu’il renouvelle pour un mandant de 3ans qu’il attend mettre à contribution pour la bonne santé du système sanitaire du Mali.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

