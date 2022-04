Le Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) a abrité, le jeudi 14 avril 2022, la cérémonie d’ouverture de la 24ème session ordinaire du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM). La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le Président du Conseil d’Administration (PCA) de la CANAM, Professeur Mamady KANE, en présence du Médecin Général de Brigade Boubacar DEMBELE, Directeur Général de la CANAM, des administrateurs de la CANAM et d’autres personnalités. Au cours de cette session, le directeur général de la CANAM, Boubacar DEMBELE, a fait savoir que l’assurance maladie obligatoire (AMO) ne couvre qu’une petite partie de la population. L’objectif pour lui, c’est d’aller vers la couverture universelle de l’ensemble de la population du Mali.

Dans son discours, le Président du Conseil d’Administration (PCA) de la CANAM , Professeur Mamady KANE, a fait savoir que la présente session est consacrée à l’examen et à l’adoption des procès-verbaux des 22ème et 23ème sessions ordinaires du Conseil d’Administration ; de l’état de mise en œuvre des recommandations issues de la 23ème session ordinaire du Conseil d’Administration ; du rapport d’activités 2020 et de l’état d’exécution du budget au 31 décembre 2020 ; du compte de gestion de l’exercice 2020 ; des états financiers et du rapport, du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2020. « Le rapport d’activités de la CANAM au 31 décembre 2020 a été élaboré sur la base du programme d’activités de la onzième année de mise en couvre de l’Assurance Maladie Obligatoire. Ainsi, 84 333 personnes ont été immatriculées (CMSS : 47 409 et INPS : 36 924) du 1er janvier au 31 décembre 2020, portant ainsi le nombre total des personnes enregistrées dans la base et immatriculées à la date du 31 décembre 2020, à 1 718 521 (CMSS : 803 777, INPS : 914 744) », a-t-il dit. Selon lui, le compte de gestion de l’exercice 2020 présente en recettes 67 303 618 825 FCFA et en dépenses 62 582 758 180 FCFA. Ainsi, dit-il, le total bilan au 31 décembre 2020 se chiffre à 88 090 388 454 FCFA contre 85 032 207 265 FCFA au 31 décembre 2019. « La trésorerie active représente 32 516 156 024 FCFA, soit 37 % de l’actif du bilan contre 30% en 2019. Ceci s’explique par l’amélioration du recouvrement des recettes, le niveau des placements sous forme de dépôts à terme auprès des banques, les participations et les bons et obligations du Trésor public », a conclu le PCA de la CANAM. Dans une interview accordée à la presse, le Médecin Général de Brigade Boubacar DEMBELE, Directeur Général de la CANAM, a indiqué que des progrès ont été réalisés en 2021 dont l’immatriculation d’un nombre important de personnes, la mise en place d’un système biométrique appelé l’actif premium. « L’Actif Premium est un logiciel qui nous permet de lutter très efficacement contre la fraude. Qui parle de lutte contre la fraude parle d’amélioration au niveau de la CANAM », a-t-il dit. En termes de recette, ajoute-t-il, les prévisions de l’année ont été dépassées. « Ces différentes améliorations au niveau de la CANAM nous permettront d’atteindre nos objectifs, de renforcer nos acquis. Si nous renforçons nos acquis, ça nous permettra d’aller de l’avant au régime d’assurance maladie universelle (RAMU). L’assurance maladie obligatoire (AMO) ne couvre qu’une petite partie de la population, notre objectif actuellement, c’est d’aller vers la couverture universelle de l’ensemble de la population du Mali », a conclu le DG de la CANAM.

Aguibou Sogodogo

