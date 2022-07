S’il y a un vaccin qui a soulevé des méfiances et des interrogations, c’est bien le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. Le groupe biopharmaceutique international a organisé un webinaire pour lever les doutes.

Au Mali, beaucoup voulaient bien se faire vacciner, mais, pas avec AstraZeneca. « Je ne connais rien aux vaccins, mais, avec tout ce qu’on lisait et voyait sur les réseaux sociaux, il y avait vraiment de quoi se méfier, affirme Djiguiba Diarra, qui a fini par opter pour une autre molécule.

« Dans mon cas, c’est mon époux qui a appelé toute la communauté familiale contre moi. Du coup, j’ai dû attendre », explique Bintou Diarra, infirmière.

Fort de tous ces doutes et interrogations, AstraZeneca a organisé mercredi dernier, un webinaire pour donner plus d’informations sur le vaccin, le processus de fabrication, les résultats obtenus.

Ainsi, selon John L. Perez, Vice-président principal, responsable de l’Unité Vaccins et Immunothérapies en fin de développement, AstraZeneca, « le vaccin d’AstraZeneca été inventé par l’Université d’Oxford. Il utilise un vecteur viral de chimpanzé déficient en réplication, basé sur une version affaiblie d’un virus du rhume (adénovirus) qui cause des infections chez les chimpanzés et qui contient le matériel génétique de la protéine de surface du virus SRAS-CoV-2. Après la vaccination, la protéine de pointe de surface est produite, ce qui prépare le système immunitaire à attaquer le virus SRAS-CoV-2 s’il infecte ultérieurement l’organisme.

Il poursuit : « Le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 est un vaccin à “vecteur viral”, ce qui signifie qu’une version d’un virus qui ne peut pas causer de maladie est utilisée comme partie du vaccin, laissant le corps apprendre à combattre s’il est exposé au vrai virus plus tard. Cette technologie vaccinale a été utilisée par les scientifiques au cours des 40 dernières années pour combattre d’autres maladies infectieuses telles que la grippe, Zika, Ebola et le VIH ».

Le laboratoire a, à cette occasion, rendu publique une étude selon laquelle, un examen par des experts des données de 79 études de vie réelle a montré que le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, et les vaccins à ARNm disponibles offrent une protection similaire, aussi efficace contre l’hospitalisation et le décès dus au Covid-19 après deux doses.

Les informations de la base de données sur l’utilisation et l’impact des vaccins, développée par l’école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg et le Centre international d’accès aux vaccins, ont été examinées par des experts en maladies infectieuses de toute l’Asie.

« L’étude montre que le Vaccin AstraZeneca et les vaccins Covid-19 BNT162b2 et mRNA-1273 mRNA offrent un degré de protection équivalent contre l’hospitalisation (91-93 %) et le décès (91-93 %), quel que soit l’âge. Les données disponibles au moment de l’examen concernent le variant Delta SARS-Cov-2 et les variants antérieures », a expliqué le professeur Guy Thwaites, directeur de l’unité de recherche clinique d’Oxford au Vietnam et l’un des auteurs de l’étude. Pour lui, « les vaccins Covid-19 ont été essentiels pour contribuer à sauver des vies et aider le monde à revenir à une certaine normalité au cours de l’année écoulée. Notre étude d’experts montre que le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 et les vaccins ARNm disponibles offrent une protection, équivalente, similaire et de haut niveau contre le Covid-19, qui peut être mortelle. Il s’agit d’une information importante pour les décideurs politiques qui envisagent le déploiement optimal des vaccins Covid-19 dans leurs populations au cours des 12 prochains mois ».

John L. Perez, Vice-président principal, responsable de l’Unité Vaccins et Immunothérapies en fin de développement, AstraZeneca, a déclaré : “Les données de vie réelle (RWD) offrent des informations cruciales sur l’efficacité des vaccins, y compris Le vaccin AstraZeneca contre la Covid-19. Nous sommes heureux que ces données continuent de montrer des niveaux élevés de protection contre les cas graves et qu’elles nous permettent de mieux comprendre le rôle important que joue la vaccination dans l’endiguement du Covid-19.

AstraZeneca et ses partenaires mondiaux ont distribué plus de trois milliards de doses de vaccin dans plus de 180 pays, dont environ deux tiers dans des pays à revenu faible et intermédiaire. On estime que le vaccin a contribué à prévenir plus de 528 millions d’infections par le Covid-19, 9,4 millions d’hospitalisations et à sauver plus de 3,6 millions de vies.

« Sur la base des millions de personnes vaccinées avec le vaccin AstraZeneca, les effets indésirables très fréquents rapportés sont les suivants : maux de tête, nausées, myalgie, sensibilité au point d’injection, douleur, chaleur, prurit, ecchymoses, fatigue, malaise, fébrilité, frissons. La majorité des effets indésirables étaient d’intensité légère à modérée et se sont généralement résorbés dans les quelques jours suivant la vaccination ».

Le vaccin a reçu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ou une utilisation d’urgence dans plus de 125 pays. L’Organisation mondiale de la santé l’a également inscrit sur la liste des utilisations d’urgence, ce qui accélère le processus d’accès dans 144 pays grâce au mécanisme Covax.

Aminata Agaly Yattara

Cet article a été publié avec le soutien de JDH Journalistes pour les Droits Humains et Affaires Mondiales Canada

