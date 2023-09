Centre d’hémodialyse de l’hôpital du Point G : Le Président Goïta offre des intrants médicaux !

Le lundi 28 Août , le Centre d’hémodialyse de l’hôpital du Point G a été doté des intrants médicaux venant du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. La cérémonie de remise de ces matériels médicaux a été présidée par la Ministre de la Santé et du Développement Social, Colonel Assa Badiallo Touré accompagnée d’une délégation de la Présidence. En présence du Directeur Général Adjoint dudit hôpital, Dr Abraham Diallo, de son personnel et le président de l’Association des insuffisants rénaux du Mali, Cheickna Oumar Cissé.

Ce don est composé de 1750 BBAG bicarbonate 600g, 400 BBAG bicarbonate 650g, 200 BBAG bicarbonate 900g, 1200 SEL en pastille de 25kg le sachet. Toute chose qui soulage les patients de la maladie d’insuffisance rénale.

A cette cérémonie de remise, la Ministre de la Santé et du Développement Social, Assa Badiallo Touré a souligné que par ce geste, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta vient de démontrer une fois de plus qu’il est toujours aux côtés des plus faibles et plus démunis en cas d’urgence. D’autant plus que la structure sanitaire était en phase de ne pas pouvoir honorer ses engagements de séance de dialyse à partir du même jour. Que grâce à cette donation, cela est maintenant possible. En plus, que le Président Goïta fait des heureux par cette action. « Le problème de la dialyse qui devient crucial sera géré désormais en amont »a-t-elle rassuré. A elle d’informer qu’une vaste campagne d’information, de prévention et de sensibilisation sur de nombreuses maladies de santé publique notamment sur les conséquences de ces maladies sera lancée bientôt. Ce, dans le but de faire savoir comment éviter ces pathologies et comment les proches doivent gérer la prise en charge. Pour être plus claire, la Ministre Touré a édifié que la dialyse est la finalité de la maladie d’insuffisance rénale. Qu’avant d’arriver à ce stade, toutes les dispositions seront prises pour que les gens comprennent le processus pour ne pas arriver à cette phase.

Le président de l’Association des insuffisants rénaux du Mali, Cheickna Oumar Cissé a reconnu que le Président de la Transition vient de poser une œuvre exaltante avec ce don. Qu’il convient alors de pérenniser cela en faveur des populations démunies, à savoir les patients et leurs familles. Avant de saluer, le Colonel Goïta, pour cette œuvre salvatrice.

Pour mettre fin à son propos, la Ministre de la Santé et du Développement Social a invité l’hôpital bénéficiaire à prendre soin de ces équipements médicaux, étant donné que l’Etat investit, chaque année à la Santé, près de 2 milliards de FCFA pour ces opérations.

Par Mariam Sissoko

