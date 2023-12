Certification ISO 9001 de la Canam : le couronnement des efforts du Général de brigade Boubacar Dembélé

À la Caisse nationale d’assurance maladie (Canam), l’année 2023, qui s’achève, a été marquée par des avancées majeures dont le point d’orgue a été l’obtention de la certification ISO 9001 version 2015. Preuve de la volonté de son Directeur général, le médecin général de Brigade Boubacar Dembélé, d’offrir une prestation de qualité aux assurés et prestataires de la Canam.

L’année 2023, qui s’achève, n’a pas été de tout repos pour la direction générale de la Caisse nationale d’assurance maladie (Canam) sous la houlette de son directeur général, le médecin général Brigade Boubacar Dembélé. Celui-ci a été sur tous les fronts afin d’atteindre les objectifs assignés par les autorités, qui ne peuvent être atteints sans un personnel compétent et dévoué.

C’est dans ce cadre qu’il a multiplié les visites et les échanges avec les travailleurs afin de s’enquérir de leurs conditions de travail. Il arrivait même souvent que le directeur général fasse le tour du service en visitant bureau par bureau afin de toucher du doigt les problèmes des employés.

Les différentes visites lui ont permis de prendre en compte et de remédier aux nombreuses préoccupations des employés. Ce dévouement du général Dembélé a permis d’avoir un front social apaisé à la Canam. En bon manager, le DG de la Canam a toujours vu le syndicat comme un partenaire du service, évitant ainsi les confrontations et bras de fer inutiles. Résultat : le service n’a connu aucun mouvement de grève durant toute l’année 2023.

Le directeur général s’est personnellement impliqué dans les toutes activités organisées par le syndicat de la Canam. Ceci s’est traduit par l’organisation de la 6e édition de la journée du comité syndical le 02 novembre.

Au cours de cet évènement, le secrétaire général du syndicat de la Canam, Tiécoura Doumbia a salué le travail remarquable abattu par le Général Dembélé et son engagement envers la qualité des soins et prestations sanitaires. C’est le signe que le Directeur général de la Canam partage la même vision que le syndicat. Ce qui est très rare sous nos cieux où on est habitué à une bataille rangée entre les syndicats et la direction générale.

Dans le cadre de la célébration de la même journée, le syndicat a organisé une marche à laquelle ont participé le directeur général, les membres de la direction générale et l’ensemble du personnel de la Canam. Partie du monument Bougie Ba pour le monument Kouamé N’Khruma, l’objectif de la marche, au-delà de son aspect récréatif, était de maintenir la cohésion entre les travailleurs de la Canam.

Certification ISO 9001 version 2015

Dans le cadre du renforcement de ses capacités, le personnel de la Canam a bénéficié de plus d’une trentaine de formations organisées au Mali et à l’extérieur du pays. On peut citer, entre autres, la formation des auditeurs de la Canam axée sur le contrôle interne dont l’objectif est de consolider les compétences des collaborateurs et des responsables de la Canam en matière de maîtrise des mécanismes de contrôle interne, la formation des cadres sur les techniques de rédaction administrative et la formation des auditeurs sur la pratique de l’audit suivant la norme ISO 9001 version 2015.

Le Médecin Général de Brigade, Boubacar Dembélé, tient au renforcement des compétences de son personnel surtout ceux en charge de l’audit afin qu’ils puissent appréhender les contours et les pratiques professionnelles requises, notamment celles édictées par les normes ISO 9001 version 2015.

La certification ISO 9001 version 2015, dont la notification a eu lieu le 27 octobre, est sans nul doute l’un des évènements marquants à la Canam. Couronnement de deux années de travail acharné, elle est le témoignage de l’engagement et la détermination de la direction générale de la Canam d’offrir une prestation de qualité aux assurés et aux prestataires. « C’est aussi la réaffirmation du leadership du général Dembélé qui n’a jamais faibli tout au long du processus », témoignent les travailleurs de la Canam.

Après la certification, le directeur général de la Canam a tenu à remercier l’ensemble du personnel pour leur engagement. « Cette certification n’est pas seulement une reconnaissance formelle, mais elle est le résultat tangible d’un travail d’équipe remarquable et d’un engagement collectif envers l’excellence », a-t-il fait remarquer.

« Maintenant que nous avons atteint ce jalon significatif, il est crucial de capitaliser sur cette réussite et de maintenir le cap vers l’excellence. Nous devons persévérer dans nos efforts, continuer à innover et à élever nos standards pour garantir une amélioration continue de nos services », a indiqué le médecin général Brigade Boubacar Dembélé.

Au regard des résultats probants, on peut sans risque affirmer que l’année 2024 qui pointe à l’horizon s’annonce sous de bons auspices. Une nouvelle année qui sera marquée par l’opérationnalisation du régime d’assurance maladie universelle (RAMU).

Abdrahamane SISSOKO

Témoignage d’un assuré à l’AMO sur l’amélioration de la qualité du service à la CANAM

Après 2 mois d’attente de la carte AMO de mon enfant, le 13 novembre 2023, à travers un commentaire sous l’une de la publication de la page Facebook de CANAM, *je me suis plaint sous forme de suggestion de << la lenteur de la délivrance des cartes AMO* (trois mois après l’enrôlement)>>.

Quelques minutes après, *j’ai été écrit en inbox par Monsieur Cissé au nom de la cellule de communication de cette structure* et qui m’a envoyé son numéro pour que je lui explique ma préoccupation. Après quelques jours (cinq jours maximum), le même *Monsieur Cissé* m’a annoncé que la carte de mon enfant est enfin disponible. *Je suis donc dans l’obligation morale de venir à travers ces quelques lignes manifester ma vive satisfaction et remercier la *CANAM* *en général et *Moussa Cissé* en particulier de m’avoir permis d’avoir à temps la carte Amo de mon enfant.

Cet acte m’a permis pour l’une des rares fois de savoir qu’on est réellement dans le Malikura. C’est-à-dire un Mali où le souci majeur est de soulager la population. *Je demande à tous les agents de l’administration publique et parapublique de prendre l’exemple sur la CANAM, une structure qui est une chance pour toute la population malienne. *

C’est le lieu de rendre hommage au *président ATT* qui est l’initiateur de la CANAM. Vive le Mali ! Ensemble pour un Mali nouveau !!

*Diakité Bougary, enseignant généraliste au CAP de Senou.*

