Coopération médicale Sino-Malienne à l’hôpital du Mali : La 28e Mission médicale s’en va, vive la 29e Mission !

Après de loyaux services rendus aux patients de l’Hôpital du Mali, la 28e Mission médicale chinoise de 19 membres, toutes spécialités confondues, dirigée par Yu Renqiao a pris fin. Elle a été remplacée par la 29e Mission qui est déjà au Mali et est dirigée par le chef Xu. La cérémonie de départ de la 28e Mission avec remise de diplôme et la réception de la 29e Mission a eu lieu le jeudi 30 novembre 2023 à l’Hôpital du Mali sous la présidence de Dr. Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, qui avait à ses côtés Chen Zhihong, ambassadeur de la République populaire de Chine, Dr. Doumbia Sanata Sogoba, directrice de l’Hôpital du Mali, son adjoint Dr. Bakary Dembélé et Ousmane Attaher, ancien directeur général de l’Hôpital du Mali et actuel directeur général de l’Iota.

La cérémonie de départ de la 28e Mission médicale chinoise de 19 membres a été un moment à la fois de joie et de peine de séparation des médecins maliens et chinois qui ont travaillé main dans la main et dans la complicité pendant 18 mois (la 28e Mission médicale chinoise était arrivée à l’Hôpital du Mali le 13 avril 2022). Partant avec un bon souvenir du Mali, le chef de la 28e Mission médicale chinoise, Yu Renqiao a assuré que les membres de sa mission continueront à servir le Mali même étant en Chine.

L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, Chen Zhihong, a exprimé ses remerciements au ministère de la Santé et du Développement social et à l’Hôpital du Mali, pour leurs préparatifs minutieux de la cérémonie de départ de la 28e Mission médicale chinoise et l’accueil de la 29e Mission. Il a rappelé que la 28e Mission médicale chinoise est arrivée au Mali le 13 avril 2022 au moment particulier et difficile où la pandémie de la Covid-19 se propageait. Malgré ce moment difficile, a-t-il poursuivi, la 28e Mission médicale chinoise a non seulement apporté de nouveaux matériels antiépidémiques, mais aussi la nouvelle expérience de lutte contre la Covid-19.

“Les médecins chinois travaillaient en étroite collaboration avec leurs confrères maliens pour soigner les patients atteints de la Covid-19 tout en apportant des contributions positives au contrôle continu de l’épidémie par la partie malienne. Ils n’ont ménagé aucun effort pour mener à bien leurs tâches quotidiennes. Ils ont réalisé bon nombre d’opérations chirurgicales compliquées et effectué plusieurs tournées de consultations médicales dans les régions reculées. Ils ont également mené des échanges et des discussions académiques avec les personnels de santé du Mali. C’est ainsi qu’ils ont participé à deux reprises au panel sanitaire du Forum de la coopération Chine-Mali. Ils se sont efforcés à fournir les services de haute qualité au peuple malien. Ce qui a contribué à l’amélioration du niveau des soins médicaux au Mali.

En outre, la 28e Mission médicale chinoise a promu la mise en œuvre du mécanisme de la coopération jumelée entre l’Hôpital du Mali et l’Hôpital du Peuple de Zhejiang de Chine. Elle a assisté la construction et à la création de l’Unité de Procréation médicalement assistée (PMA) de l’Hôpital du Mali. Elle y a envoyé des experts pour guider les opérations techniques et assuré la formation du personnel. Avec les experts maliens, la 28e Mission médicale chinoise a comblé les lacunes techniques de l’Hôpital du Mali. Ce qui a permis d’apporter de l’espoir aux familles victimes d’infertilité. Actuellement, la 29e Mission médicale chinoise est venue prendre le relais. Je suis convaincu que les membres de cette 29e Mission perpétueront la glorieuse tradition des Missions médicales chinoises et continueront à renforcer la coopération médicale entre nos deux pays”, a-t-il indiqué.

Promesse de continuité

L’ambassadeur de la République populaire de Chine a informé que cette année 2023 marque le 60e anniversaire de l’envoi des Missions médicales chinoises à l’étranger et le 55e anniversaire de l’envoi des Missions médicales chinoises au Mali. Il a affirmé que l’aide médicale chinoise à l’étranger reflète que le peuple chinois aime toujours la paix et respecte la vie humaine.

“Depuis ces dernières années, le président chinois Xi Jinping a mis en avant le concept de construction d’une communauté de santé pour l’humanité. Dans ce cadre, il a donné une série de directives importantes sur l’aide médicale chinoise à l’étranger. En 2021, le président Xi Jinping a annoncé lors de la cérémonie d’ouverture de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine la mise en œuvre des «Neuf Programmes» avec l’Afrique dont le premier est le programme pour la santé. Ce qui reflète la grande importance que la Chine attache à la coopération médicale sino-africaine. La Chine appliquera consciencieusement l’esprit des directives du président Xi Jinping et travaillera avec le Mali pour approfondir la coopération bilatérale dans le domaine de la santé comme dans d’autres domaines afin d’édifier une communauté de santé Chine-Mali et une communauté de destin Chine-Mali de haut niveau. C’est ainsi que nous pouvons contribuer sans cesse à l’amélioration du bien-être des peuples de nos deux pays”, a-t-il déclaré. Il a souhaité bon vent à la 28e Mission médicale pour le retour en Chine. Il a souhaité la chaleureuse bienvenue à la 29e Mission médicale chinoise au Mali. Il a espéré que leur séjour soit heureux au Mali !

Avant de souhaiter un bon retour en Chine à la 28e Mission médicale chinoise et la bienvenue à la 29e équipe, Dr. Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, a déclaré que la coopération sanitaire Mali-Chine est un cadre de large de collaboration entre nos deux pays depuis de très longues années. Ainsi ; de 1968 à nos jours, 28 équipes de la Mission médicale chinoise se sont succédé au Mali. De la première à la 21e mission, les médecins chinois travaillaient dans les localités de Kati, Markala et Sikasso. C’est à partir de 2010 que toutes les équipes de la Mission chinoise ont été regroupés à l’Hôpital du Mali. Cette coopération a toujours été orientée vers un appui technique, le transfert de technologie, le partage de solutions et d’expériences et d’autres formes d’échanges.

“Les professionnels chinois sont repartis entre les services de l’Hôpital du Mali en fonction de leurs spécialités et travaillent en étroite collaboration avec les spécialistes maliens. Quelques résultats illustrent à suffisance ces efforts. Du 22 avril 2022 à nos jours, la 28e Mission médicale chinoise a réalisé 21 426 consultations externes, 6005 séances d’acupuncture et 512 explorations fibroscopiques, pour ne citer que ceci”, a-t-il affirmé.

Il a rappelé que cette 28e Mission médicale chinoise a permis également de démarrer les activités de Procréation médicalement assistée (PMA), avec la formation en Chine des professionnels de santé dont deux gynécologues et deux agents du laboratoire. Il a signalé l’acquisition de médicaments et équipement de la PMA pour 104 926 925 F CFA.

Dans l’entendement du secrétaire général, les diplômes de reconnaissance et les cadeaux remis à la 28e Mission médicale chinoise sont un signe de gratitude et de reconnaissance de toute la nation malienne envers les médecins chinois. Car, a-t-il reconnu, ils ont servi avec fierté et dévouement le peuple malien qui leur restera éternellement reconnaissant. Il a fait un grand bravo aux 19 membres de la 28e équipe de la Mission médicale chinoise dirigée par le chef Yu Renqiao et qui sont restés pendant 18 mois en dehors de leurs familles, leurs amis.

“Ces professionnels chinois n’ont ménagé aucun effort pour assister le peuple malien”, a-t-il reconnu. Il a souhaité la bienvenue à la 29e équipe de la Mission médicale chinoise dirigée par le chef Xu. “Je souhaite la bienvenue à la 29e Mission médicale chinoise de 23 membres et je leur dis que le peuple malien est pressé de vous accueillir chez vous en terre malienne. Cette 29e équipe comprend 23 membres qui vont apporter une solution à la radiothérapie avec un physicien médical”, a-t-il dit.

Il a fait savoir que la République populaire de Chine est l’un des pays qui respectent les choix stratégiques du Mali. Car le Mali et la Chine ont une vision commune. II a rappelé que L’Hôpital du Mali (un hôpital de 3e référence) est un don de la République populaire de Chine au Mali. Il a été inauguré en 2010 et équipé en grande partie pour la première fois par le partenaire chinois.

Au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta et de Mme la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré, il a réitéré sa gratitude au président Xi Jinping et à tout le peuple chinois pour leur ouverture du cœur et leur accompagnement inconditionnel. Il a assuré que le département de la Santé fera tout son possible pour maintenir allumé le flambeau de cette relation historique et stratégique entre le Mali et la Chine.

La remise de diplômes à la 28e Mission médicale chinoise, la dégustation de mets et des photos de famille ont mis fin à la cérémonie.

Siaka Doumbia

