Pivot au Mali de la lutte contre le coronavirus, le ministre malien de la Santé, Michel Sidibé est revenu d’une visite de terrain de plusieurs frontières terrestres. Il a déploré que certains points de passage soient des passoires. À Bamako, dans la salle de crise située au 1er étage du ministère malien de la Santé, il a constaté que, contrairement aux instructions, les frontières ne sont pas bien fermées.

« C’est une passoire. Je regrette de le dire. Aujourd’hui, on a plus de 1 500 personnes qui passent entre le Burkina Faso et le Mali. On a vu des étrangers qui venaient dont des Chinois, des Européens qui venaient du Burkina Faso. Et la plupart étaient partis soit d’Abuja, passant par Lomé, venant sur Bobo Dioulasso, et rentrant, donc, c’est vraiment sérieux ! », insiste Michel Sidibé.