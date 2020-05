Depuis quelques temps, des malades du Covid-19 dénoncent notamment, sur les réseaux sociaux, la prise en charge. Selon eux, cette prise en charge ne se fait pas dans les conditions requises. Mais d’autres patients affirment n’avoir rencontré de difficultés majeures durant leur séjour à l’hôpital. Les médecins quant à eux, assurent que la prise en charge se passe bien même s’il y a quelques difficultés. En traitement au centre de prise en charge de l’hôpital Point G, cette malade du Covid-19 qui a requis l’anonymat, se dit déçue par la prise en charge sur place. « Je pensais que tout ce qui m’avait été dit c’était vrai. Mais arrivé ici, qu’est-ce que je vois ? On dirait que la salle était occupée, les gens avaient des bagages partout. La salle n’était pas nettoyée. Ni rien », explique-t-elle avec virulence. Dans le centre de prise en charge aucune mesure d’hygiène et aucun et aucun confort pour les malades. « De 13h à 23h je n’ai pas reçu de draps stérilisés. Les toilettes aussi étaient désagréables. J’avais peur. Il n’y a pas des climatiseurs, ni rien », poursuit la patiente qui déplore encore plus le manque de communication entre les malades et le personnel de santé. « Ils ont peur de nous », dit-elle. Pourtant c’est tout le contraire chez Alioune Gueye, un malade guéri du Covid-19 après une semaine de prise en charge à l’hôpital du Mali. « Pendant la semaine que j’étais là-bas. Je n’ai pas rencontré de problèmes majeurs. Ils nous donnaient les repas trois fois par jour. On nous donnait un bidon d’eau à chaque repas ». Cependant il déplore que l’espace ne soit pas aéré et les toilettes insuffisantes ». Les autorités sanitaires, rassurent. La prise en charge des malades du Covid-19 se passe bien. « Nous avons des équipes médicales, mais également l’équipe qui s’occupe de l’hygiène, et celle qui s’occupe de la restauration », explique, Dr Garan Dabo, médecin infectiologue à l’hôpital du Mali. Selon lui des difficultés peuvent exister dans la prise en charge du Covid-19 comme dans toutes autres maladies. Des difficultés parfois inhérentes à l’état de stress du malade lui-même.

Commentaires via Facebook :