Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a présidé, ce jeudi 17 février, la Journée plaidoyer de Haut niveau des ambassadeurs en faveur de la vaccination contre la Covid-19. A l’hôtel Radisson Blu de Bamako, les ambassadeurs de la Chine, de la délégation européenne, des Etats Unis, ou encore du Japon ont lancé, à tour de rôle, des appels à la vaccination contre le Covid-19.

2 millions de nouveaux cas confirmés en 24 heures dans le monde et 100 000 nouveaux décès. Le virus du Covid-19 n’est pas parti, il est toujours là. Aux dires du Professeur Samba Sow, coordinateur national des urgences sanitaires, « le virus devient de plus en plus intelligent » et passe de variant en variant. A ce jour, se réjouit le Professeur Sow, il existe 160 vaccins candidats et le Mali participe à la recherche mondiale pour le vaccin. Cependant, ce qui fait défaut, selon le Professeur Samba Sow, c’est la communication. « Trop de messages négatifs ont circulé sur les réseaux sociaux », a-t-il indiqué, dans son mot introductif à la Journée de plaidoyer.

« En Chine, 3 milliards de doses de vaccins sont déjà administrés contre le Covid-19 », a informé l’Ambassadeur de Chine au Mali, Chen Zhihong. Pour lui, le vaccin est le seul moyen pour lutter contre ce virus. L’Ambassadeur Chen Zhihong a révélé l’arrivée d’un milliard de doses de vaccins pour l’Afrique avec 6 millions de doses pour seulement le Mali. « Peu importe le vaccin, il faut que les Maliens soient vaccinés », a déclaré l’ambassadeur Dennis B. Hankins, des Etats-Unis. «Mourir sans que l’on ne puisse être enterré par sa famille est difficile dans le contexte malien », a expliqué l’ambassadeur des USA rappelant que 700 personnes sont mortes au Mali des suites de Covid-19.

7,5% de la population cible au Mali est vaccinée

A la date du 17 février 2022, le Mali a enregistré 30 321 cas positifs depuis le début de la pandémie. Plus de 720 000 personnes sont complètement vaccinées. Aujourd’hui, le Mali dispose de 2 millions de doses de vaccins essentiellement le Johnson & Johnson, le Sinovac et de l’AstraZeneca pour les doses de rappel. Seulement 7,5% de la population cible au Mali est vaccinée. « Ma famille et moi-même sommes tous vaccinés et nous nous portons très bien », a informé Bart Ouvry, Ambassadeur de la délégation de l’Union européenne.

« Le faible taux de vaccination au Mali n’est pas une fatalité », a affirmé le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. « Il faut ajuster la stratégie globale de vaccination », a conseillé le Premier ministre. Selon Choguel, les autorités de la transition prennent très au sérieux la lutte contre le Covid-19. La situation de la maladie est évoquée à chaque Conseil des ministres. Aussi, un test de Covid a été instauré avant chaque Conseil des ministres. Remerciant l’initiative Covax, Choguel Kokalla Maïga a annoncé l’arrivée au Mali de 8 750 000 doses de vaccin.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

