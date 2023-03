Évaluation de la performance des hôpitaux au titre de l’année 2021 : L’Hôpital Pr Bocar Sidi Sall remporte le prix, suivi de celui de Sikasso

La qualité des soins de santé au Mali est devenue une préoccupation troublante surtout pour les patients de classe moyenne. Chaque jour, on assiste à des pratiques impropres qui aggravent l’état de santé des malades hospitalisés dans nos structures de soins médicaux.

A cet effet, pour encourager les acteurs de la santé à une amélioration de la qualité des soins au niveau des établissements publics et privés, qui demeure un enjeu majeur de la réforme du système de santé, le ministère de la Santé et du développement social, à travers l’Agence nationale d’évaluation et de la performance des établissements de santé (ANAES), organise et récompense les meilleurs hôpitaux du Mali. Cette initiative, dont la mise en œuvre nécessite une évaluation annuelle de la performance de chaque établissement hospitalier participant au service public, a pour objectif de rechercher une meilleure adéquation entre la demande et l’offre de soins de qualité dans une large mesure.

Au titre de l’année 2021, l’évaluation a concerné quatorze (14) établissements hospitaliers que sont ‘Hôpital Fousseyni Daou de Kayes, l’Hôpital Pr Sidi Bocar Sall de Kati, l’Hôpital de Sikasso, l’Hôpital Nianakoro Fomba de Ségou, l’Hôpital Sominé Dolo de Mopti, l’Hôpital de Tombouctou. Hôpital Hangadoumbo Moulaye Touré de Gao, l’Hôpital du Point G, l’Hôpital Gabriel Touré, l’Institut d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique, le Centre National d’Odontostomatologie Pr Hamady Traoré, l’Hôpital du Mali, l’Hôpital de Dermatologie de Bamako et l’Hôpital Mère-Enfant « Le Luxembourg».

Parmi ces hôpitaux, le Centre hospitalier Pr Bocar Sidy Sall est classé l’hôpital le plus performant, qui a été récompensé avec une somme d’une valeur de 750 000 FCFA. Celui-ci a été suivi de l’hôpital de la 3ème région administrative du Mali, qui remporte 500 000 FCFA.

Par ailleurs, ces évaluations constituent une opportunité pour renforcer davantage le dispositif du contrat de performance et ouvrir la voie à l’engagement de tous les acteurs vers la qualité des soins. Ce qui nous permettra d’enclencher le processus d’accréditation de nos établissements de santé d’accréditation des Etablissements de Santé (ANAES) qui a vu ses missions élargies à travers l’activité d’accréditation.

Rappelons que la cérémonie de restitution des résultats de l’évaluation de la performance des hôpitaux au titre de l’année 2021 a eu lieu le jeudi dernier au siège de l’ANAES.

