La baisse de la température est propice à l’apparition de plusieurs infections virales chez les enfants, dont la gastro-entérite. Contagieuse, la pathologie constitue actuellement des motifs de consultation dans les différentes structures sanitaires. A Bamako, la situation angoisse les parents.

Oumou fait partie des premières personnes venues en consultation ce matin au Centre de santé de référence (CS-Réf) de Sogoniko. Elle accompagne sa fille de 21 mois qui se plaint de douleurs abdominales depuis quelques jours. “Ça ne va pas du tout. Elle a passé toute la journée d’hier à vomir. C’est accompagné de diarrhée aussi”, raconte la maman, inquiète. Elle est aussitôt reçue par le médecin.

Dans la salle de consultation, le médecin évalue l’état de santé de l’enfant. Un test de diagnostic rapide (TDR) du paludisme est pratiqué sur elle ensuite. Le résultat est négatif mais, la maman est loin d’être rassurée par l’état de sa fille qui ne veut rien manger. “Elle ne fait pas de palu, mais elle vomit toujours et à la diarrhée aussi. Selon les docteurs c’est période de la maladie”, laisse-t-elle entendre.

Comme Oumou, d’autres mamans sont dans cette tourmente actuellement à Bamako. En cette mi-janvier, sur le réseau social Facebook, une autre lance son cri cœur sur un groupe. “Au secours, je n’ai jamais vu mes enfants dans cet état. Je ne sais quel type d’épidémie traîne dans la ville : elles vomissent malgré les voix injectables et orales de Vogalène, dit-elle. Je les ai laissés jouer quelques minutes depuis notre arrivée des vacances avec les enfants des voisins, ça fait des jours que les vomissements persistent. Aujourd’hui, je n’en ai pas vu pire”, alerte-t-elle, appelant à l’aide des autres mamans avec des constats de spécialistes et astuces.

Dans son post, la maman dit “avoir consulté deux bons pédiatres réputés de la ville. Leur traitement ne donne rien”, à ses dires.

Comme les deux mamans, dans les structures de santé publique et privée à Bamako, le nombre d’enfants vus en consultation ces temps-ci pour les mêmes symptômes, a augmenté.

Au cours de sa consultation au CS-Réf de Sogoniko, le médecin diagnostique une gastro-entérite chez la fille de Oumou. Dr. Touré Rokia Togola est pédiatre à Bamako. La spécialiste dit avoir reçu en consultation environ quatre cas de gastro entérique au cours de sa journée de consultation d’hier.

Maladie infectieuse

Le Manuel Merck de diagnostic et thérapeutique (Manuel MSD) définit la gastro-entérite comme “une inflammation du tube digestif qui provoque des vomissements, une diarrhée, ou les deux, et s’accompagne parfois de fièvre ou de crampes abdominales”.

Selon la pédiatre Dr. Touré Rokia Togola, la plupart des gastro-entérites est d’origine virale. “Le virus responsable est le rotavirus. C’est la période où on a beaucoup d’infections virales. Tant que la période de fraîcheur est là, on a souvent ces gastro-entérites qui nous viennent régulièrement”, explique-t-elle

Très contagieuse, la gastro-entérite se transmet, de façon générale, via un contact direct entre une personne malade et une autre personne. Le virus peut se transmettre à travers un aliment intoxiqué.

Si même il n’y a pas de données récentes sur la pathologie à Bamako, la gastro-entérite constitue des problèmes de santé publique. Chaque année, dans le monde, environ 1,6 million de personnes succombent à une gastro-entérite infectieuse, estime le Manuel MSD.

Selon le Réseau de surveillance coordonnée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 38 % des enfants âgés de moins de 5 ans hospitalisés en 2012 pour diarrhée sévère, “étaient infectés par le rotavirus en Afrique”.

Les plus vulnérables

A en croire la pédiatre, les enfants sont les plus touchés avant l’âge de cinq ans et au-delà par cette maladie. “En général, ce sont les tout-petits qui sont concernés parce que leur système immunitaire n’est pas très développé avant les cinq ans. Le système de collage aussi est très accru chez les enfants. Ils jouent entre eux. La contamination se fait très rapidement”, explique la spécialiste.

Que faut-il faire ?

Dr. Togola donne des conseils pratiques à faire. “Pour un départ s’il n’y pas de fièvre, c’est de proposer à boire régulièrement à ces enfants tant qu’ils peuvent boire et s’alimenter. Parce que le corps humain chez l’enfant a beaucoup plus d’eau que les autres matières. Quand il se déshydrate, finalement ça va rapidement vers des complications, poursuit-elle. S’il fait de la fièvre, lui donner un médicament pour la fièvre. Maintenant, si on voit que ça ne va pas, il faut rapidement consulter l’enfant dans une structure de santé pour qu’on mette le traitement approprié”, conseille-t-elle.

Face à la persistance des épisodes de diarrhées et vomissements, pas de panique, conseille la spécialiste en pédiatrie, Dr. Touré Rokia Togola, “c’est le cycle normal, mais il faut continuer à réhydrater même si l’enfant vomit. Dans tous les cas, tout ne sort pas. Il faut continuer à encourager l’enfant à manger”.

Kadiatou Mouyi Doumbia

xxx

TOUT SAVOIR SUR LA GASTRO-ENTÉRITE

Trois questions à Dr. Rokia Togola

Mali Tribune : Quels sont symptômes courants de la gastro-entérite ?

Dr. Touré Rokia Togola : Les symptômes courants peuvent être des fièvres, des douleurs abdominales, des vomissements isolés, des diarrhées isolées ou une association des deux. C’est ce dernier cas qui est le plus délicat parce que l’eau sort dans les deux sens avec des risques de déshydratation qu’il faut rapidement corriger.

Mali Tribune : Quel est le traitement approprié ?

Dr. T. R. T. : Il est simple et compliqué en même temps. Il est simple, c’est-à-dire que dès que les premiers symptômes apparaissent, la maman doit déjà commencer à réhydrater l’enfant. Si ça évolue, ça va vers la déshydratation, on est obligé d’aller vers les perfusions pour prévenir cela ou réhydrater le malade. Il y a des moments où on propose des traitements pour arrêter le vomissement ou la diarrhée. S’il y a de la fièvre, on associe un traitement pour la fièvre.

On essaye de prévenir les surinfections en mettant des antibiotiques, mais souvent ce n’est pas nécessaire sauf si ça évolue vers des complications, comme la présence de sang rouge dans les selles… A ce moment, il faut aller vers l’antibiothérapie. Sinon c’est un traitement vraiment symptomatique. Dans tous les cas, il faut continuer à nourrir ces enfants parce que si on ne fait pas attention, la déshydratation s’installe. Chez les enfants les plus fragiles, ça peut rapidement évoluer vers la malnutrition.

Mali Tribune : Comment prévenir une gastro-entérite chez l’enfant ?

Dr. T. R. T. : La prévention passe par la vaccination contre le rotavirus qui est incluse dans le Programme élargi de vaccination. On encourage les mamans à continuer à faire les vaccins. Pour terminer, nous demandons aux parents de ne pas s’inquiéter devant le tableau de vomissement. C’est vrai que le vomissement est un tableau très alarmant, surtout quand ça fait deux à trois jours, les parents sont très inquiets et on a l’impression que ça ne s’arrête pas, mais souvent c’est le cycle normal des viroses.

Il ne faut pas paniquer. Qu’ils sachent il y a aussi un délai de vie des médicaments, tant que ce n’est pas atteint, si tu en rajoutes, tu peux faire un surdosage et ce n’est pas conseillé. En essayant de soigner, tu vas créer d’autres problèmes face à l’objectif recherché.

Propos recueillis par

Kadiatou Mouyi Doumbia

Commentaires via Facebook :