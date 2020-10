Journée Mondiale du lavage des mains: la 13ème édition lancée par la ministre de la Santé

La ministre de la Santé et du Développement Social, Dr Fanta Siby a lancé, ce jeudi 15 octobre, l’édition nationale de la Journée Mondiale du lavage des mains. Dans un contexte de la pandémie de COVID-19, le thème de la journée cette année est: « l’hygiène des mains pour tous ».

–Maliweb.net- 3 368 cas positifs dont 132 décès depuis le 25 mars 2020. C’est le bilan de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Le thème de cette année, a expliqué la ministre de la Santé et du Développement Social, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l’OMS sur l’hygiène des mains. Recommandations qui permettent, non seulement de prévenir et de contrôler la pandémie à COVID-19, mais aussi de travailler pour garantir des infrastructures et des comportements durables.

Se laver les mains au savon à des moments critiques est une «pratique simple et efficace» pour prévenir les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aigües, les fièvres hémorragiques comme la maladie à virus Ebola, le trachome, les infections de la peau et bien d’autres maladies. Aux dires de la ministre, les mains doivent être lavées: au sortir des toilettes, après le nettoyage des enfants après leurs selles, avant de préparer les repas, avant de manger ou de donner à manger, et après tout contact des mains avec les liquides biologiques, les surfaces et les objets souillés.

Dans son discours, le représentant de l’OMS au Mali Dr Baptiste Jean Pierre a salué le «remarquable engagement» du Mali dans la promotion du lavage des mains au savon à travers la tenue régulière de cette journée depuis son institution en 2008. Cet engagement, a-t-il affirmé, a abouti à des progrès. Ainsi, dans les ménages, de 2017 à 2019, le taux d’observance de la mesure est passé de 16% à 52%, selon le rapport conjoint OMS/UNICEF.

En dépit de ce fort engagement, a souligné le représentant de l’OMS, des efforts importants restent à fournir, notamment en milieu rural où seulement 39% des ménages disposent de dispositifs de lavage des mains au savon fonctionnels. «L’occasion est donc tout indiquée pour moi d’encourager le Mali à promouvoir davantage cette pratique», a conclu Dr Baptiste Jean Pierre.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

