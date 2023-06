« Le PACSU-FBR est un outil précieux pour l’atteinte de la couverture sanitaire au Mali », selon le ministre Diéminatou Sangaré

En vue de constater de visu les réalisations du projet accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle (PACSU), le ministre de la Santé et du Développement social, Diéminatou Sangaré, en compagnie d’une délégation de la Banque mondiale en séjour à Bamako a visité, le mardi 06 juin, le CSCom de Kati Malibougou.

Co-financé par la Banque mondiale et la Hollande, le projet accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle (PACSU) vient en appui aux centres de Santé et des centres de formation sanitaire afin de relever le plateau technique. L’objectif de la visite du ministre de la Santé et du Développement social, Diéminatou Sangaré, et de la délégation de la Banque mondiale s’inscrit de l’état de mise en œuvre du projet.

Financement basé sur les résultats (FBR), le projet PACSU a contractualisé avec 1998 formations sanitaires. « Le CSCom de Kati Malibougou qui fait peau neuve a été rénové grâce au PACSU-FBR », a rappelé le coordinateur du PACSU-FBR, Dr Ousmane Habib Diallo. A l’en croire, le PACSU a construit plus de 600 bâtiments, rénové 265 bâtiments et plus de 120 laboratoires ont été construits. « Ceux-ci ont été réalisés par les CSCom eux même fonction de l’argent gagné après leur évaluation », a-t-il insisté.

En quatre ans de partenariat, le PACSU-FBR a permis au CSCom de Malibougou de se doter d’un appareil d’échographie, d’installer un laboratoire d’analyse d’aménager deux toilettes modernes, de réaménager la salle d’accouchements, de recruter une laborantine, et de procéder régulièrement au changement de stock de médicaments. Selon le président du CSCOM de Malibougou, Mamadou Doumbia, le partenariat a aussi permis d’améliorer le fonctionnement statutaire de l’ASACO, etc. « Tous ceux-ci ont été rendus possible grâce au subside du PACSU-FBR pour un montant de 30 millions de FCFA », a insisté le président Doumbia.

La population plaide pour le renouvellement du projet

Il dit soutenir le partenaire riche et fécond entre le CSCOM de Malibougou et le PACSU-FBR. « Nous sommes là pour écouter les choses qui ne marchent pas bien et qui nécessite une correction où un réajustement de notre part », a déclaré Clara de Sousa, directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali, qui dit avoir entendu la plaidoirie des bénéficiaires. Lancé en décembre 2019, le PACSU vise à améliorer l’utilisation et la qualité des services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, etc.

En termes de résultats, elle se dit satisfaite de la mise en œuvre de son volet dédié au renforcement des prestations de service de santé grâce au financement basé sur les résultats. « L’objectif du gouvernement est d’assurer la couverture sanitaire pour toute personne qui se trouve sur le territoire malien », a indiqué le ministre de la santé et du Développement social. Le PACSU-FBR est un outil précieux pour l’atteinte de ces objectifs, a-t-elle souligné. La cérémonie a pris fin la visite des locaux.

A noter que la fin du projet PACSU est prévue pour décembre 2023. La population de Malibougou a plaidé pour son renouvellement.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :