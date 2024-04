‘’Prévenir ou mieux vivre avec son diabète’’ est un essai de 258 pages produit par le Médecin-Nutritionniste et Epidémiologiste, Dr Bonkana Maïga. La cérémonie de lancement de l’œuvre a eu lieu le samedi 13 Avril dernier à l’Hôtel de l’Amitié de Bamako, en présence, en outre de l’auteur, de plusieurs responsables de la corporation.

En effet, avec la transition nutritionnelle, la prévalence du diabète a augmenté rapidement en Afrique subsaharienne à 20% ou plus. Les mesures hygiéno-diététiques jouent un rôle prépondérant dans le contrôle du déséquilibre glycémique et des complications cardiovasculaires du diabète. Les adaptations de modes de vie sains pour les pays à faible revenu soulignent l’importance de veiller à ce que les recommandations en matière d’alimentation et d’exercice soient adaptées aux réalités culturelles et économiques des personnes diabétiques. D’où la nécessité de les informer à mieux gérer cette maladie de diabète. C’est à ce devoir que le Dr Bonkana Maïga s’est investi en produisant un ouvrage intitulé : ‘’Prévenir ou mieux vivre avec son diabète’’. Selon l’auteur, les objectifs de cet essai de 258 pages sont de décrire les facteurs nutritionnels des patients diabétiques de type 2, les difficultés dans sa prise en charge notamment celle liée aux changements de comportements. Il est une ébauche de réponses à cette problématique de prévention et de gestion efficace du diabète au Mali, dit l’auteur. Dans ce livre, il a mis en évidence non seulement le besoin de changement de mode de vie des personnes diabétiques en termes d’alimentation que de la culture de l’exercice physique au quotidien. Egalement, la prise en charge nutritionnelle et la pratique de l’exercice physique à travers des séances d’éducation, qui sont indispensables pour prévenir ou mieux vivre avec le diabète.

Pour mieux éclairer la lanterne sur ladite maladie, Dr Maïga affirme qu’il y a 3 types de diabète. Notamment celui de type 1 qui est beaucoup plus fréquent chez les adolescents et les enfants représentant 10%. Le diabète gestationnel qui se manifeste généralement chez les femmes enceintes et souvent transitionnel. Enfin le diabète de type 2, le plus fréquent et représentant plus de 90% des cas de diabète abordé dans le livre. Parlant de la sensibilisation, il a mis l’accent sur l’alimentation saine, les activités physiques et le changement de comportements favorisant la survenue de cette pathologie ou la survenue des complications une fois cette maladie déclarée.

Au nom du Ministre de la Santé et du Développement Social, Dr Abdoulaye Koné a soutenu que cette œuvre est venue à point nommé vu les nombreuses victimes faites par ce mal. A ses dires, le livre contient beaucoup d’informations pouvant aider tant les professionnels que les diabétiques à gérer cette affection. « Le document renferme beaucoup d’éléments de sensibilisation, le comportement adopté pour apaiser le fardeau de diabète sur les populations. C’est aussi un guide pour les praticiens et les médecins pour la prise en charge des cas de diabète » a-t-il indiqué.

Ce sont les dédicaces du livre, la prise de photo de famille et la collation qui ont mis fin à cette cérémonie.

Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :