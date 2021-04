Lutte contre la COVID19, la Fondation Orange Mali

La Fondation Orange Mali ne cesse d’amplifier les efforts aux côtés des autorités maliennes dans la lutte contre la maladie à COVID-19. Elle se manifeste à nouveau à travers une importante remise de matériels de tests. La cérémonie de remise s’est déroulée le 16 avril 2021à l’INRSP (Institut National de Recherche en Santé Publique), en présence du S-G du ministère de la Santé et du Développement Social, de l’Administratrice générale de la fondation, et de celle du Coordinateur nationale de la lutte contre la COVID au Mali.

En cette 3ème vague de la pandémie de la COVID19 dans notre pays, sous une forme plus virulente et alarmante de par les cas annoncés ces derniers temps au moins 97 cas par jour comme déclaré par le Coordinateur national de la lutte contre la pandémie le Pr Akory Ag Iknane, la Fondation Orange Mali reste mobilisée aux côtés des autorités pour lutter contre la maladie. Son appui de ce jour est composé de : 10000 tests PCR dont 7500 au ministère de la Santé et du Développement social ; 2 500 à l’Institut Mérieux ; 3200 tests sérologiques dont 2200 pour le ministère de la santé et 1000 à l’Institut Mérieux et 3 minilabs.

Selon l’Administratrice générale de la Fondation Orange Mali, Coulibaly Hawa Diallo, ces donations visent à renforcer le dépistage au Mali, et soutenir les autorités dans leurs efforts de lutte contre la maladie. Une contribution appréciée à sa valeur par les acteurs de terrain, en effet pour le S-G du ministère en charge de la Santé, Aly Diop et le Pr Akory Ag Iknane, cette contribution de la fondation qui n’en est point une première, vient à point nommé et va renforcer les actions de la lutte. Actuellement ceux sont 2000 échantillons qui sont analysés par jour, a fait savoir le coordinateur national de la lutte contre la COVID-19. Autre bonne nouvelle appréciée par les autorités sanitaires, a été l’annonce de prochains appuis faite par Mme Coulibaly. Elle annonce que Orange a de nouveau mis à leur disposition de nouveau Fonds pour soutenir la lutte.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

