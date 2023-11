Lutte contre la dengue : L’ONG AMCP/ALIMA renforce le système sanitaire en offrant des matériels au CSREF de la commune VI

Grâce au financement du Royaume de l’Espagne à travers l’Agence Espagnole de la Coopération Internationale pour le Développement (AECID), l’ONG Alliance Médical Contre le Paludisme (AMCP/ALIMA) avec son projet de Promotion des Services de Santé de base garantissant une couverture de santé universelle dans les zones les plus vulnérables des districts sanitaires de Bamako et Ségou renforce le système sanitaire en offrant des matériels au Centre de Santé de Référence(CSREF) de commune VI. C’était le mercredi dernier au CSREF de la Commune VI.

C’est une énième fois que l’ONG AMCP/ALIMA offre des dons de matériels sanitaires au CSREF de la commune VI. Pour Abdoulaye Keïta, représentant de Mme le ministre de la Santé et du Développement Social, l’Espagne couvre des volets au Mali comme la santé.

Selon Christian Itama, représentant de l’OMS, ils sont fiers d’avoir réalisé cette contribution à travers les activités suivantes : La sensibilisation des milliers de personnes en faveur de l’accès aux soins de santé et des mesures de prévention contre la dengue ; le dépistage et la prise en charge des cas de dengue et de la Covid-19 ; la prise en charge en santé mentale des personnes affectées psychologiquement ; l’approvisionnement en stocks des médicaments essentiels pour contribuer à la prise en charge gratuite des populations vulnérables ; la prise en charge gratuite de la chirurgie élective chez la population démunies de Bamako où plus de 350 personnes ont été opérées gratuitement. ‘’ Le renforcement de capacité du personnel soignant à travers les formations dans la prise en charge en santé mentale et dans le domaine de laboratoire ; l’équipement des CSCOMs et de 2CSREFs de la commune VI et du district de Niono en matériels informatique et d’intérêt pour renforcer le système d’information sanitaire ; l’équipement de 2CSREFs en matériels de diagnostic et en mobilier du prélèvement sanguin et enfin la réhabilitation de l’unité de laboratoire’’, a-t-il ajouté. Toujours pour lui, toutes ces réalisations ont contribué à la fois à renforcer l’accès aux soins de santé de base dans les districts de Bamako et de Niono et à renforcer également le système de santé à travers les diverses formations et équipements.

Quant à Aminata Kayo, présidente de l’ONG AMCP/ALIMA, la collaboration entre son ONG et le CSREF de la commune VI renforce davantage le système sanitaire au Mali. ‘’ Nous pensons que les équipements seront utilisés à bon échéant. Ce don est un geste significatif et salutaire donc il faut le prendre acte’’, a-t-elle affirmé.

Le gouvernement du Mali et ses partenaires travaillent d’arrache-pied pour éradiquer la dengue au Mali.

Diakaridia Sanogo

