Des institutions maliennes de recherche ont organisé la première édition du Datathon Mali. Le lancement des activités a eu lieu, ce lundi 20 mai 2024, à l’hôtel Onomo, sous la présidence du Professeur Seydou Doumbia, directeur du Centre Universitaire de Recherche Clinique (UCRC).

« Utiliser des outils d’analyse de base de données pour améliorer les résultats de la recherche ». Tel est l’objectif du Datathon (regroupement de spécialistes de traitement des données). Pendant cinq jours, les « techniques sophistiquées seront utilisées pour interroger les données », a indiqué le professeur Seydou Doumbia, directeur de l’UCRC. Il s’agit des données parasito-cliniques et entomologiques longitudinales sur une période de 7 ans (2010-2017), générées dans le cadre du programme ICEMR-Mali (Centre International d’Excellence en Recherche sur le Paludisme).

La formation à l’utilisation des données est un programme conjoint de l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB) ; de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (Guinée) et de Tulane University des Etats-Unis. Le programme est financé par le Centre International de Fogarty des instituts nationaux de Santé des Etats-Unis d’Amérique (NIH). Il est mis en œuvre par l’UCRC et l’ACE-B (Centre Africain d’Excellence en Bio-informatique).

Les participants au Datathon seront initiés à l’utilisation de plusieurs outils pour la résolution de problèmes dans un environnement rapide. En plus des outils de l’Intelligence artificielle, les logiciels de programmation R et Python, d’apprentissage automatique et de visualisation de données seront enseignés au cours de la formation. La formation comprendra deux parties : la première partie sera hybride avec un enseignement dirigé par un instructeur ; la seconde consistera en un enseignement orienté vers l’équipe et basé sur le Datathon, afin d’utiliser les données pour l’analyse.

A l’issue de la formation, un concours sera organisé entre les participants pour sélectionner les trois meilleurs apprenants. « Le plus important, ce n’est pas le prix, mais le cadre de collaboration qui sera créé à travers ce regroupement », a souligné le professeur Mamadou Wélé, directeur de l’ACE-B. les Prix pour les trois premières places sont : 1 500 000 FCFA pour le premier ; 2ème : 900 000 FCFA ; et 3ème : 6 00 000 FCFA.

Mamadou TOGOLA /maliweb.net

