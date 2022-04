Le gouvernement du Canada, pour améliorer le statut nutritionnel des femmes, des filles et des enfants de moins de 5 ans, a versé pour la première fois à l’Unicef, une somme importante de 19 milliards de F CFA pour la mise en place du programme Nafama. Cette donation est le début d’un nouveau partenariat avec le gouvernement canadien en appui aux efforts du gouvernement malien pour lutter contre la malnutrition.

Ce partenariat constitue une donation unique la plus importante de 40 millions de dollars canadiens au Mali, soit 19 milliards de F CFA. Selon une étude de l’ESDM (Enquête Démographique et Santé) réalisée en 2018, 6 enfants de 0-5 ans sur 10 ne sont pas exclusivement allaités. Environ 8 enfants de 6 à 23 mois sur 10 ne sont pas nourris avec au moins les 4 groupes d’aliments tandis que 9 enfants sur 10 ne reçoivent pas un régime minimum acceptable.

Sylvie Fouet représentante de l’Unicef au Mali, a salué et expliqué les particularités du programme Nafama. « Le Canada vient de s’engager à verser 19 milliard et le programme intitulé Nafama vise à améliorer le statut nutritionnel des femmes, des filles et des enfants de 5 ans en situation de vulnérabilité au Mali d’ici 2027. C’est un programme de grande envergure, innovante, multisectorielle et à base communautaire. Malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires, la situation nutritionnelle des enfants reste préoccupante au Mali ».

Ce programme vise 1,4 millions de personnes dont 600,000 directement, il a une couverture nationale et cible les zones au centre et au nord du Mali, en particulier les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. A travers le programme Nafama, 300 villages surnommés « amis des enfants » seront créés pour fournir des services de prévention et de prise en charge holistique de qualité.

Ce partenariat se concentre sur tout ce dont un enfant a besoin au cours de son cycle de vie, en fournissant un paquet complet. « En moyenne, un enfant de cinq ans sur dix souffre de malnutrition aiguë tandis que plus de deux enfants sur dix présentent un retard de croissance. La malnutrition a des conséquences graves sur la santé des enfants, leur développement cognitif, leur apprentissage ou participation au développement économique de leurs familles et leurs communautés. Je remercie le gouvernement du Canada pour ce soutien cela démontre non seulement l’engagement du Canada envers les enfants au Mali, mais aussi une confiance placée dans notre Co création avec les partenaires », ajoute-elle.

Oumou Fofana

